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03 июня 16:37
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новостей
16:36
Общество
Немецкие ученые доказали полезность глобального потепления для человечества
16:36
Латинская Америка
Колумбия открывает границу с Венесуэлой
16:36
Общество
Попова назвала число выявленных в РФ случаев заражения новыми штаммами коронавируса
16:35
Общество
Песков подтвердил участие Путина в открытии памятника Александру III в Гатчине
16:34
Происшествия
Следователи предъявили обвинение бывшему зампредседателя ОКР Алешину
16:33
Политика
Глава СВР охарактеризовал действия Запада как элементы гибридной войны
16:32
Экономика
Аналитики рассказали, какое влияние на рубль оказывает ПМЭФ-2021
16:29
Шоу-бизнес
Падчерице Дмитрия Марьянова не удалось добиться наследства актера
16:28
Общество
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии угрозы распространения «черной плесени» в РФ
16:28
Политика
Песков анонсировал прямую линию с Путиным в 2021 году
16:27
Общество
Названы способствующие развитию рака продукты
16:26
Происшествия
Предполагаемых убийц пропавшей туристки из Прикамья задержали
16:26
Спорт
Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт с футбольным клубом из Махачкалы
16:26
Политика
В Кремле заявили, что согласование беседы Путина и Байдена в Женеве продолжается
16:23
Происшествия
Адвокат Гудкова назвал фигурирующую в его деле сумму незначительной
16:23
Экономика
Глава СП Кудрин допустил, что выплата безусловного дохода станет реальностью
16:22
Общество
Жесткая измена разрушила жизнь женщины и лишила сразу двух любимых людей
16:22
Происшествия
Труп молодого петербуржца в камуфляжной толстовке нашли под окнами дома
16:20
Общество
Туристический кластер на западе Крыма создадут за 4,3 миллиарда рублей
16:19
Латинская Америка
Компания из США оказалась причастна к коррупционным схемам в бразильской Petrobras
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Орбакайте поделилась трогательным архивным видео с детьми

Шоу-бизнес
Орбакайте поделилась трогательным архивным видео с детьми
wikipedia.org  /  Ермолаев Алексей

Москва, 3 июня. Популярная певица Кристина Орбакайте порадовала поклонников редким видео из семейного архива. Знаменитость показала, как несколько лет назад ее дети проводили время вместе.

На кадрах ролика трое детей Орбакайте — Никита Пресняков, Дени Байсаров и Клавдия Земцова — резвятся в бассейне. Когда была сделана запись, сказать трудно, но, видимо, несколько лет назад, поскольку на видео дочь артистки совсем еще маленькая.

«Архивчик! Счастье матери, когда все дети вместе резвятся. Дай бог нашим детям мирного неба над головой», — написала 50-летняя артистка на своей странице в Instagram.

Поклонники пришли в восторг от яркого отдыха детей Орбакайте. В комментариях под видео певице высказали сотни теплых слов. Многие подчеркнули, что она счастливая мать.

«Кристина, какая у вас дружная семья. Вы умница и красавица»;

«У вас замечательные дети, красивые, воспитанные и талантливые»;

«Какие все акробаты!»;

«Такие все разные, но классные», — написали в комментариях растроганные интернет-пользователи.

В конце мая Орбакайте отпраздновала юбилей. Певице исполнилось 50 лет. По этому случаю она закатила вечеринку, пригласив родных и друзей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Орбакайте поделилась трогательным архивным видео с детьми
дети орбакайте певица
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