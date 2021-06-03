Орбакайте поделилась трогательным архивным видео с детьми

Москва, 3 июня. Популярная певица Кристина Орбакайте порадовала поклонников редким видео из семейного архива. Знаменитость показала, как несколько лет назад ее дети проводили время вместе.

На кадрах ролика трое детей Орбакайте — Никита Пресняков, Дени Байсаров и Клавдия Земцова — резвятся в бассейне. Когда была сделана запись, сказать трудно, но, видимо, несколько лет назад, поскольку на видео дочь артистки совсем еще маленькая.

«Архивчик! Счастье матери, когда все дети вместе резвятся. Дай бог нашим детям мирного неба над головой», — написала 50-летняя артистка на своей странице в Instagram.

Поклонники пришли в восторг от яркого отдыха детей Орбакайте. В комментариях под видео певице высказали сотни теплых слов. Многие подчеркнули, что она счастливая мать.

«Кристина, какая у вас дружная семья. Вы умница и красавица»; «У вас замечательные дети, красивые, воспитанные и талантливые»; «Какие все акробаты!»; «Такие все разные, но классные», — написали в комментариях растроганные интернет-пользователи.

В конце мая Орбакайте отпраздновала юбилей. Певице исполнилось 50 лет. По этому случаю она закатила вечеринку, пригласив родных и друзей.