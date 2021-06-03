Проклинать ли Китай за COVID-19? Колонка Сергея Малинковича

Вот уже год и три месяца мы живем в новой нормальности, обусловленной продолжающейся эпидемией коронавируса. От страха заболеть и умереть и от непрерывных ограничений все устали. Надежды на естественный уход вируса в небытие со сменой календарных месяцев раз за разом не оправдываются. С момента начала пандемии в марте 2019 года во всем мире зафиксировано более 168 млн заражений и почти 3,5 млн смертей.

На этом фоне вдруг вновь заговорили о лабораторном происхождении самого вируса. Я никогда не доверял теориям заговоров. Просто потому что так можно сойти с ума. Однако десятилетиями занимаясь политикой, пришел к выводу, что любые публичные действия или решения сильных мира сего могут иметь пространную и неприглядную закулису. Когда Трамп в своей манере обвинял Китай в утечке вируса из лаборатории, это списывали на торговую войну Китая с США и на скверный характер неуживчивого Трампа. Когда сигналить начала американская разведка, многие вспомнили утверждения США об оружии массового поражения у Саддама Хуссейна. Утверждения, которые оказались чистым мифом и предназначались только для того, чтобы оккупировать целую страну. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) наконец доехала до Уханя и заявила о том, что лабораторная версия крайне маловероятна. В докладе экспертов ВОЗ наиболее вероятной версией возникновения пандемии названа передача вируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. Но что это за посредник такой и какие у него, по Эдуарду Успенскому, усы, уши и хвост, ВОЗ пока не выяснила. Несмотря на то, что многие мои знакомые медики считают ВОЗ шарашкиной конторой, я не думаю, что эта международная организация будет называть черное белым и наоборот. Все-таки о своей репутации ВОЗ заботится.

Но вот заявления не политиков и разведчиков, а ученых — британца и норвежца Ангуса Далглиша и Биргера Соренсена — об искусственном происхождении коронавируса SARS-CoV-2 , обнародованные Daily Mail, заставили напрячься. Действительно ли серьезные и авторитетные ученые выступили со столь резонансным обвинением? Западные СМИ утверждают, что имена Далглиша и Соренсена в научном мире известны. Далглиш — профессор онкологии лондонского университета St George's, известный своим прорывным достижением — созданием эффективной вроде бы вакцины от ВИЧ. Но эксперты указывают, что данная вакцина широкого применения не имеет и что оба смелых разоблачителя имеют отношение к фармацевтической компании Immunor, разработавшей препарат «Биовак-19» — не самый удачный, надо сказать, кандидат в вакцины против коронавируса. И, мол, не сумев поднять свой продукт до уровня «Спутника V» или даже AstraZeneca, пытаются привлечь к себе внимание сенсационными разоблачениями.

Это тоже перебор и упрощение. Ученые выступили с большой и аргументированной статьей. Правда, Daily Mail не считается серьезным научным изданием. Но труд Далгиша и Соренсена на днях появится в действительно популярном у научной общественности журнале Quarterly Review of Biophysics Discovery. Вот там уже будет все разложено по полочкам. Только массовый читатель ничего этого, конечно, не поймет. Статья будет понятна лишь вирусологам. Дискуссии в научном сообществе о естественном или искусственном происхождении коронавируса неизбежны. Вот и дискутировали бы специалисты. Но почему-то Джо Байден, ни разу не вирусолог, вдохновился версией Далглиша и Соренсена и дал указание своим «Джеймсам Бондам» снова все разведать. На это у церэушников есть 90 дней.

ФБА «Экономика сегодня» /

Тут же Facebook перестал удалять посты об искусственном происхождении COVID-19 и объяснил это «продолжающимся расследованием». А ведь зимой соцсеть начала блокировать подобные сообщения после консультаций с экспертами ВОЗ. Вот эта слаженность действий вызывает не меньшие подозрения, чем длительное нежелание уханьцев пускать к себе комиссию ВОЗ. Доклад Далглиша и Соренсена оказался очень кстати для тех в США и на Западе, кого хлебом не корми — дай повесить на Китай всех собак. Случайно ли это? С другой стороны, эти Шерлок Холмс и доктор Ватсон от вирусологии жалуются, что их предположения длительное время не хотел публиковать ни один научный журнал, в том числе западный. Это может говорить о многом. Либо действительно издатели побаивались публиковать сенсацию, именно учитывая серьезность авторов, либо, напротив, аргументация разоблачителей показалась научным изданиям легковесной. А тем временем Китай чувствует, что репутация его опять под вопросом. И контратакует. Поднебесная еще в конце марта призвала ВОЗ изучить версии о возможной утечке коронавируса не из Уханьского института, а из военной лаборатории США «Форт-Детрик». И это тоже — серьезный аргумент, поскольку американские биолаборатории расположены по всему миру, что в них делают и зачем, зачастую непонятно. Следующей в поединке выступила британская разведка. Она торжественно объявила, что тоже теперь склоняется к версии о лабораторном происхождении вируса и об ответственности КНР. Но было бы странно, если бы Британия, давно потерявшая самостоятельность и неизменно следующая в фарватере Штатов, поддержала бы Пекин, а не Вашингтон. Настораживает другое — СМИ заявили, что близкие родственники некоторых китайских ученых, работавших в Уханьской лаборатории, умерли или же тяжело переболели вирусным заболеванием задолго до объявленной пандемии.

Кстати, неожиданно выяснилось, что сами исследования в пресловутой Уханьской лаборатории, которые вызывают подозрения, финансировали американцы.

«США профинансировали работу, которая, вероятно, привела к пандемии COVID-19. Проведение исследований, благодаря которым можно было бы создать биологическое оружие — изменение генома для формирования максимально возможной инфекционности для человеческих клеток — было передано в Китай из США как бы на субподряд. Однако из-за массового сокрытия фактов вероятность того, что когда-нибудь станет точно известно о том, почему скончались так много людей, крайне мала», — пишет бывший дипломат Питер ван Бурен в статье, вышедшей 31 мая в The American Conservative.

Я не хочу быть ни адвокатом Китая даже при том, что он позиционирует себя как социалистическая страна, ни присоединяться к хору его обвинителей.

Федеральное агентство новостей /

Думаю, КНР стоило бы сразу допустить на объект авторитетную международную комиссию, и обязательно с участием россиян. С другой стороны, неясно, зачем Китай — великая страна — принимает гранты на исследования от США, такая бережливость бьет по репутации и выходит боком. При этом симптоматично, что Байден атакует именно китайцев, а не пытается разобраться с тем, кто и зачем из его соотечественников финансировал опасные исследования. Политизация изучения вопроса о природе вируса не вызывает сомнений. По существу, сам COVID-19 , жизни и смерти людей давно стали разменной монетой в глобальной политике. России стоит еще раз задуматься о том, какую скрытую угрозу несут американские биолаборатории в странах СНГ, например в Грузии и Узбекистане.

А Китай, если он хочет быть моральным лидером мира, должен иметь безупречную репутацию, как имел ее когда-то Советский Союз. Конечно, китайцы не будут и не должны пытаться убедить Запад, да и весь мир в своей непорочности. Но и заявление властей КНР о том, что инициированное президентом США Джо Байденом расследование возможной лабораторной утечки коронавируса из института в Ухане может «закончиться поражением на уровне битвы при Ватерлоо», выглядит чрезмерно эмоциональным. Китай — не Ирак, и легко сможет доказать абсурдность обвинений, если… Если они действительно абсурдны. В любом случае вызывает неприятие желание Запада лишь найти виновных, а не спасти человечество от дальнейших рецидивов коронавируса. Какова бы ни была причина появления COVID-19, сейчас крайне важно сотрудничество крупных стран и экономик с их финансовыми и технологическими возможностями в стремлении не допустить новых волн, усовершенствовать вакцины, помочь слаборазвитым странам в борьбе с болезнью. Но этого не происходит!

Проволочки с регистрацией весьма эффективного «Спутника V» явно носят злонамеренный характер. Трудно понять и то, есть ли объективная основа у чехарды то ужесточения, то ослабления антиковидных мер многими странами. «Туристические мекки» пытаются любым путем вернуть потоки путешественников в расчете пополнить казну, но есть ли для этого основания? Другие же жонглируют запретительными мерами, стремясь также достичь своей цели. Признавая явный прогресс в лечении вируса в нашей стране, мне трудно понять двойные стандарты с запретом публичных мероприятий и с одновременно открытыми спортивными и культурными массовыми мероприятиями. Это просто смешно.

А вот на маленькой Кубе, где традиционно неплохая медицина, не торопятся открывать популярные туристические места, боясь навредить людям. Мне это очень импонирует. Ну а лишенную политической ангажированности правду о ковиде мы узнаем, видимо, нескоро. В свое время в распространении испанки, этой страшной болезни, обвинили неимущих и рабочих. Власти европейских стран устраивали настоящие облавы на бедные районы. Но основные причины появления испанки все еще не установлены.