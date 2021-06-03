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03 июня 16:37
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новостей
16:36
Общество
Немецкие ученые доказали полезность глобального потепления для человечества
16:36
Латинская Америка
Колумбия открывает границу с Венесуэлой
16:36
Общество
Попова назвала число выявленных в РФ случаев заражения новыми штаммами коронавируса
16:35
Общество
Песков подтвердил участие Путина в открытии памятника Александру III в Гатчине
16:34
Происшествия
Следователи предъявили обвинение бывшему зампредседателя ОКР Алешину
16:33
Политика
Глава СВР охарактеризовал действия Запада как элементы гибридной войны
16:32
Экономика
Аналитики рассказали, какое влияние на рубль оказывает ПМЭФ-2021
16:29
Шоу-бизнес
Падчерице Дмитрия Марьянова не удалось добиться наследства актера
16:28
Общество
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии угрозы распространения «черной плесени» в РФ
16:28
Политика
Песков анонсировал прямую линию с Путиным в 2021 году
16:27
Общество
Названы способствующие развитию рака продукты
16:26
Происшествия
Предполагаемых убийц пропавшей туристки из Прикамья задержали
16:26
Спорт
Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт с футбольным клубом из Махачкалы
16:26
Политика
В Кремле заявили, что согласование беседы Путина и Байдена в Женеве продолжается
16:23
Происшествия
Адвокат Гудкова назвал фигурирующую в его деле сумму незначительной
16:23
Экономика
Глава СП Кудрин допустил, что выплата безусловного дохода станет реальностью
16:22
Общество
Жесткая измена разрушила жизнь женщины и лишила сразу двух любимых людей
16:22
Происшествия
Труп молодого петербуржца в камуфляжной толстовке нашли под окнами дома
16:20
Общество
Туристический кластер на западе Крыма создадут за 4,3 миллиарда рублей
16:19
Латинская Америка
Компания из США оказалась причастна к коррупционным схемам в бразильской Petrobras
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Жар-птица с мячом стала символом ЧМ по пляжному футболу

Спорт
Жар-птица с мячом стала символом ЧМ по пляжному футболу
Prt Scr youtube.com  /  РФС ТВ

Москва, 3 июня. Организаторы чемпионата мира представили официальный постер первенства по пляжному волейболу, который пройдет в Москве в августе. На рисунке изображена жар-птица с мячом.

Сильнейшие сборные со всего мира по пляжному футболу соберутся на московском стадионе «Лужники». Для соревнования уже готов главный постер, который является основной афишей мероприятия. Ближе к началу первенства они будут развешены по всему городу — на билбордах, Останкинской телебашне и в Сети.

На рисунке изображена сказочная жар-птица, которая стала символом огня, света и стремления к победе. Напротив нее в прыжке футболист, борющийся за мяч. В нижней части полотна нарисованы купола, которые наводят на мысль о Храме Василия Блаженного и намекают на место проведения чемпионата. Весь рисунок выполнен в синих, желтых и красных тонах.

«Это жар-птица, символизирующая дух лета, России, пляжного футбола. Это наш символ, который мы согласовали с ФИФА», — рассказал первый заместитель главы оргкомитета ЧМ по пляжному футболу Илья Володарский.

Официальный постер уже размещен на стадионе «Лужники», сообщает «Мир 24». После окончания чемпионата Европы по футболу стадион будет переоборудован для нового первенства.

Евро-2020 будет проходить в период с 11 июня по 11 июля. В честь события РЖД пустит дополнительные поезда «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом, чтобы болельщики без проблем могли добираться до мест проведения матчей.

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пляжный футбол символ ЧМ-2021 жар-птица
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