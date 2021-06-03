Жар-птица с мячом стала символом ЧМ по пляжному футболу

Москва, 3 июня. Организаторы чемпионата мира представили официальный постер первенства по пляжному волейболу, который пройдет в Москве в августе. На рисунке изображена жар-птица с мячом.

Сильнейшие сборные со всего мира по пляжному футболу соберутся на московском стадионе «Лужники». Для соревнования уже готов главный постер, который является основной афишей мероприятия. Ближе к началу первенства они будут развешены по всему городу — на билбордах, Останкинской телебашне и в Сети.

На рисунке изображена сказочная жар-птица, которая стала символом огня, света и стремления к победе. Напротив нее в прыжке футболист, борющийся за мяч. В нижней части полотна нарисованы купола, которые наводят на мысль о Храме Василия Блаженного и намекают на место проведения чемпионата. Весь рисунок выполнен в синих, желтых и красных тонах.

«Это жар-птица, символизирующая дух лета, России, пляжного футбола. Это наш символ, который мы согласовали с ФИФА», — рассказал первый заместитель главы оргкомитета ЧМ по пляжному футболу Илья Володарский.

Официальный постер уже размещен на стадионе «Лужники», сообщает «Мир 24». После окончания чемпионата Европы по футболу стадион будет переоборудован для нового первенства.

Евро-2020 будет проходить в период с 11 июня по 11 июля. В честь события РЖД пустит дополнительные поезда «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом, чтобы болельщики без проблем могли добираться до мест проведения матчей.