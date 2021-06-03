Донбасс сегодня: армия Киева разлагается, в ЛНР намерены признать СБУ и ГУР террористами

Донбасс, 3 июня. Передовые подразделения ВСУ размещают технику в населенных пунктах и глушат беспилотники ОБСЕ. Более 180 сержантов и солдат украинской армии написали рапорты на увольнение в одной из бригад. Прокуратура ЛНР инициирует процесс признания СБУ и ГУР минобороны Украины террористическими организациями. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

За сутки нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований в народных милициях Донецкой и Луганской народных республик не зафиксировано. При этом в оборонном ведомстве ДНР сообщают о нарушениях киевскими силовиками других пунктов Минских соглашений, а именно — размещения в населенных пунктах Сухая Балка и Белая Гора восьми боевых машин пехоты из состава 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

В оборонных ведомствах республик со ссылкой на данные ОБСЕ сообщают о присутствии военнослужащих украинской армии на ранее оставленных позициях в местах разведения — в Богдановке и Золотом. Наблюдатели информируют о новых фактах препятствования работе беспилотников миссии на подконтрольной Киеву территории — в районе Трехизбенки Луганской области.

Армия Киева разлагается

В Народной милиции ДНР сообщают о работе в 10-й огшбр ВСУ группы психологов. Комиссия подтверждает очень низкий уровень морально-психологического состояния военнослужащих. Выявлено множество наркозависимых и страдающих алкоголизмом солдат ВСУ.

О других фактах падения морально-психологического состояния силовиков Киева сообщает луганское управление народной милиции. В воинских частях, входящих в состав северной оперативно-тактической группировки ВСУ, растет число контрактников, написавших рапорты на увольнение. Наибольшее количество — в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Здесь рапорты подали более 180 военнослужащих сержантского и рядового состава. Одна из основных причин ситуации — постоянное перенесение сроков ротации.

Федеральное агентство новостей /

ЛНР намерена признать СБУ и ГУР террористическими организациями

Главное надзорное ведомство Луганской Народной Республики получило от министерства государственной безопасности ЛНР материалы, доказывающие причастность украинских спецслужб (Службы безопасности Украины и Главного управления разведки министерства обороны Украины) к геноциду населения республики, преступлениям против мира и человечности и диверсионной деятельности на территории ЛНР. Об этом в комментарии корреспонденту ФАН рассказала официальный представитель генпрокуратуры Инна Семенова.

Ранее в пресс-службе МГБ ЛНР заявили о том, что деятельность указанных структур «содержит признаки составов преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершением геноцида». Пресс-секретарь прокуратуры ЛНР отметила, что в настоящее время генеральным прокурором республики решается вопрос о подготовке искового заявления о признании главного управления разведки минобороны Украины и службы безопасности Украины террористическими организациями и направлении данных материалов в Верховный суд ЛНР.

Представители спецслужб Украины стоят за целым рядом резонансных убийств и терактов на территории обеих непризнанных республик Донбасса. Это убийство начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Олега Анащенко, убийства командиров ополчения ДНР Арсена Павлова с позывным «Моторола», Михаила Толстых с позывным «Гиви» и других. Сотрудники и агенты СБУ и ГУР МОУ осуществили множество диверсий на объектах инфраструктуры ЛНР и ДНР.