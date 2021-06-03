Пушков назвал оскорблением памяти содержание стендов в берлинском Трептов-парке

Москва, 3 июня. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает оскорбительным содержание стендов в Трептов-парке в Берлине.

Сенатор обратился в МИД РФ с предложением направить немецкой стороне вопрос о неуместных трактовках в отношении памятника советскому Воину-Освободителю в Германии. Символика монумента названа «чрезмерно пафосной» и, по мнению авторов текста, связана с «историческим и художественным мировоззрением при Иосифе Сталине».

«Что значит «чрезмерно пафосный памятник» солдатам-освободителям? Я считаю, что это оскорбление их памяти», — сказал Пушков.

Ранее стало известно о цензуре Facebook касательно новостей, посвященных Дню Победы. В компании инцидент связали с техническим сбоем.