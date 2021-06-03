Глава СВР назвал отвод войск США из Афганистана «решительным бегством»

Москва, 3 июня. Неудавшаяся операция Вашингтона в Афганистане переросла в «решительное бегство» американских войск. Об этом сообщил глава СВР Сергей Нарышкин.

Ситуация в Афганистане деградирует, что приводит к усугублению внутреннего конфликта, который будет только еще больше разгораться в ближайшее время, уточняет глава Службы внешней разведки РФ.

Ранее в МИД России сообщили, что темпы вывода армии США из Афганистана говорят о том, что американские военные могут покинуть страну даже раньше сентября.