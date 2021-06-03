Разработка вакцины от COVID-19 приблизила российских ученых к лечению ВИЧ

Москва, 3 июня. Технологии, которые использовались при разработке вакцин от коронавируса, могут помочь в создании прививки от ВИЧ.

В ближайший год ожидается появление на российском рынке инъекций, которые смогут заменить таблетки для людей с ВИЧ-инфекцией. Об этом заявили в Минздраве РФ.

Первые подобные препараты уже получили одобрение, отметил руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус. По его словам, создание новой индустрии вакцин позволило сделать большой шаг для создания вакцины от ВИЧ-инфекции.

Ранее Роспотребнадзор напомнил о необходимости своевременного тестирования на ВИЧ. По словам специалистов, эпидемиологическая ситуация с этим заболеванием в России по-прежнему остается напряженной.