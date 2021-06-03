МИД ЛНР: действия Протасевича носят характер преступления против Донбасса

Луганск, 3 июня. Действия задержанного в Белоруссии Романа Протасевича, который, по предварительным данным, принимал участие в боевых действиях, носят характер преступления против Донбасса.

Протасевич, как заявил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, состоял в националистическом формировании — запрещенном в России украинском батальоне «Азов». Глава МИД республики отметил, что необходимо прояснить все обстоятельства его возможной причастности к преступлениям в ЛДНР. Генпрокуратура уже работает в этом направлении.

Белорусский телеканал ОНТ ранее обнародовал фильм, в котором привел доказательства того, что Роман Протасевич, вопреки его заверениям, находился в Донбассе не ради журналистской деятельности. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, блогер был в военной форме.