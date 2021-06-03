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03 июня 16:37
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новостей
16:35
Общество
Песков подтвердил участие Путина в открытии памятника Александру III в Гатчине
16:34
Происшествия
Следователи предъявили обвинение бывшему зампредседателя ОКР Алешину
16:33
Политика
Глава СВР охарактеризовал действия Запада как элементы гибридной войны
16:33
Общество
Попова назвала число выявленных в РФ случаев заражения новыми штаммами коронавируса
16:32
Экономика
Аналитики рассказали, какое влияние на рубль оказывает ПМЭФ-2021
16:29
Шоу-бизнес
Падчерице Дмитрия Марьянова не удалось добиться наследства актера
16:28
Общество
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии угрозы распространения «черной плесени» в РФ
16:28
Политика
Песков анонсировал прямую линию с Путиным в 2021 году
16:27
Общество
Названы способствующие развитию рака продукты
16:26
Происшествия
Предполагаемых убийц пропавшей туристки из Прикамья задержали
16:26
Спорт
Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт с футбольным клубом из Махачкалы
16:26
Политика
В Кремле заявили, что согласование беседы Путина и Байдена в Женеве продолжается
16:23
Происшествия
Адвокат Гудкова назвал фигурирующую в его деле сумму незначительной
16:23
Экономика
Глава СП Кудрин допустил, что выплата безусловного дохода станет реальностью
16:22
Общество
Жесткая измена разрушила жизнь женщины и лишила сразу двух любимых людей
16:22
Происшествия
Труп молодого петербуржца в камуфляжной толстовке нашли под окнами дома
16:20
Общество
Туристический кластер на западе Крыма создадут за 4,3 миллиарда рублей
16:19
Латинская Америка
Компания из США оказалась причастна к коррупционным схемам в бразильской Petrobras
16:15
Происшествия
Ущерб от аварии на трубопроводе «Сибуртюменьгаза» оценили в 300 млн рублей
16:14
ФАН-ТВ
Экипаж ледокола в ЯНАО спас собаку
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МИД ЛНР: действия Протасевича носят характер преступления против Донбасса

Происшествия
МИД ЛНР: действия Протасевича носят характер преступления против Донбасса
Global Look Press  /  facebook.com / pr0tez

Луганск, 3 июня. Действия задержанного в Белоруссии Романа Протасевича, который, по предварительным данным, принимал участие в боевых действиях, носят характер преступления против Донбасса.

Протасевич, как заявил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, состоял в националистическом формировании — запрещенном в России украинском батальоне «Азов». Глава МИД республики отметил, что необходимо прояснить все обстоятельства его возможной причастности к преступлениям в ЛДНР. Генпрокуратура уже работает в этом направлении.

Белорусский телеканал ОНТ ранее обнародовал фильм, в котором привел доказательства того, что Роман Протасевич, вопреки его заверениям, находился в Донбассе не ради журналистской деятельности. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, блогер был в военной форме.

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Все новости / Происшествия / МИД ЛНР: действия Протасевича носят характер преступления против Донбасса
ЛНР мид протасевич
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