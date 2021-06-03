Завершено расследование в отношении убившего свою семью жителя Омской области

Омск, 3 июня. Следственные органы регионального СК РФ завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвинялся в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла в марте текущего года в селе Большие Уки. Обвиняемый принес домой пластиковую канистру с бензином и оставил ее на кухне в непосредственной близости от горящей отопительной печи. Через несколько часов горючие пары бензина воспламенились и привели к взрыву.

В результате пожара погибли 26-летняя супруга, 6-летняя дочь и 3-летний сын, которых обвиняемый не смог спасти из-за сильного задымления. Мужчина успел вынести из огня полугодовалого сына. В ходе следствия обвиняемый раскаялся в содеянном.

Изменщица погибла от рук любимого мужчины в Курской области, сообщал ФАН. Подозреваемый сам вызвал полицию после инцидента.