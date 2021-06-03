Власти Украины рассчитывают до конца 2021 года начать переговоры о членстве в НАТО

Берлин, 3 июня. Киевские власти намерены требовать начала переговоров о включении Украины в НАТО уже до конца текущего года, сказал украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

Он также подчеркнул, что в Киеве разочарованы отказом немецкого правительства предоставлять оружие. По его словам, теперь украинское руководство надеется заручиться поддержкой Берлина в вопросе вступления в Североатлантический альянс.

«Жаль, что Германия как поборник моральных ценностей стоит в стороне. Мы с удовольствием закупили бы самые современные германские боевые системы, которые относятся к одним из лучших в мире», — сказал дипломат в интервью немецкому изданию Loyal.

Ранее Мельник также утверждал, что Москва «должна принести официальному Киеву извинения». По его словам, лишь после этого может начаться нормализация отношений. Более того, дипломат призвал Россию начать выплату репараций Украине. Такого рода выпады журналисты телеканала RT называют проявлением отчаяния, которое не поможет Киеву добиться желаемого.