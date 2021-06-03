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03 июня 16:36
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новостей
16:35
Общество
Песков подтвердил участие Путина в открытии памятника Александру III в Гатчине
16:34
Происшествия
Следователи предъявили обвинение бывшему зампредседателя ОКР Алешину
16:33
Политика
Глава СВР охарактеризовал действия Запада как элементы гибридной войны
16:33
Общество
Попова назвала число выявленных в РФ случаев заражения новыми штаммами коронавируса
16:32
Экономика
Аналитики рассказали, какое влияние на рубль оказывает ПМЭФ-2021
16:29
Шоу-бизнес
Падчерице Дмитрия Марьянова не удалось добиться наследства актера
16:28
Общество
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии угрозы распространения «черной плесени» в РФ
16:28
Политика
Песков анонсировал прямую линию с Путиным в 2021 году
16:27
Общество
Названы способствующие развитию рака продукты
16:26
Происшествия
Предполагаемых убийц пропавшей туристки из Прикамья задержали
16:26
Спорт
Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт с футбольным клубом из Махачкалы
16:26
Политика
В Кремле заявили, что согласование беседы Путина и Байдена в Женеве продолжается
16:23
Происшествия
Адвокат Гудкова назвал фигурирующую в его деле сумму незначительной
16:23
Экономика
Глава СП Кудрин допустил, что выплата безусловного дохода станет реальностью
16:22
Общество
Жесткая измена разрушила жизнь женщины и лишила сразу двух любимых людей
16:22
Происшествия
Труп молодого петербуржца в камуфляжной толстовке нашли под окнами дома
16:20
Общество
Туристический кластер на западе Крыма создадут за 4,3 миллиарда рублей
16:19
Латинская Америка
Компания из США оказалась причастна к коррупционным схемам в бразильской Petrobras
16:15
Происшествия
Ущерб от аварии на трубопроводе «Сибуртюменьгаза» оценили в 300 млн рублей
16:14
ФАН-ТВ
Экипаж ледокола в ЯНАО спас собаку
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Власти Украины рассчитывают до конца 2021 года начать переговоры о членстве в НАТО

Политика
Власти Украины рассчитывают до конца 2021 года начать переговоры о членстве в НАТО
wikipedia.org  /  Ukraine – NATO Commission chaired by the President

Берлин, 3 июня. Киевские власти намерены требовать начала переговоров о включении Украины в НАТО уже до конца текущего года, сказал украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

Он также подчеркнул, что в Киеве разочарованы отказом немецкого правительства предоставлять оружие. По его словам, теперь украинское руководство надеется заручиться поддержкой Берлина в вопросе вступления в Североатлантический альянс.

«Жаль, что Германия как поборник моральных ценностей стоит в стороне. Мы с удовольствием закупили бы самые современные германские боевые системы, которые относятся к одним из лучших в мире», — сказал дипломат в интервью немецкому изданию Loyal.

Ранее Мельник также утверждал, что Москва «должна принести официальному Киеву извинения». По его словам, лишь после этого может начаться нормализация отношений. Более того, дипломат призвал Россию начать выплату репараций Украине. Такого рода выпады журналисты телеканала RT называют проявлением отчаяния, которое не поможет Киеву добиться желаемого.

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Все новости / Политика / Власти Украины рассчитывают до конца 2021 года начать переговоры о членстве в НАТО
украина нато мельник
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