Эфиопия обновила правила посещения страны на фоне пандемии COVID-19

Аддис-Абеба, 3 июня. Власти Эфиопии обновили туристические рекомендации по посещению страны в период пандемии коронавирусной инфекции.

Согласно обновленному документу, всем путешественникам при пересечении границ Эфиопии необходимо будет иметь при себе цифровые сертификаты с отрицательным результатом теста на COVID-19. Новое правило начнет действовать с 7 июня.

В правительстве страны сообщили, что бумажные сертификаты перестанут принимать с 1 июля. Для въезда, выезда и транзита гражданам потребуется цифровой вариант, предоставляемый Африканским союзом Trusted Travel или программой Global Haven.

Катар ранее выразил готовность начать принимать российских туристов. Для этого потребуется одобрение ВОЗ российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и совместного введения «цифрового проездного» IATA.