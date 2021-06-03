Компания из США оказалась причастна к коррупционным схемам в бразильской Petrobras

Бразилиа, 3 июня. Власти Бразилии начали расследование против руководителей американской компании Freepoint Commodities из-за предположительного участия в коррупционной схеме в государственной нефтегазовой компанией Petrobras. Об этом сообщает агентство Reuters.

Федеральная полиция Бразилии подозревает нескольких старших сотрудников Freepoint в даче взяток представителям Petrobras на протяжении семилетнего периода до 2018 года.

Mais esquemas de corrupção com a Petrobrás...Freepoint, Vitol, Trafigura investigadas por pagamento de propinas q podem variar entre os anos de 2005 a 2020. Isso pode ser apenas o prefácio de algo maior...@romulusmaya@duploexpressohttps://t.co/GxmuzmxpC0 — mfateix (@mfateix) June 3, 2021

По меньшей мере два высокопоставленных сотрудника американской компании, торгующей сырьевыми товарами, в том числе глава по международным нефтяным делам Роберт Пек, подозреваются в участии в мошеннической схеме.

Global Look Press / Saulo Angelo

В центре дела Freepoint находится бывший сотрудник бразильской компании Родриго Берковиц, который занимался торговыми вопросами в Хьюстоне. В феврале 2019 года он признал себя виновным по всем пунктам обвинения со стороны США в отмывании денег. Теперь Беркович работает с бразильскими властями и раскрыл всю мошенническую схему с компанией Freepoint.

По словам Берковица, он снабжал американскую компанию информацией о суммах, предлагаемых конкурентами на аукционах Petrobras. Это помогало Freepoint вытеснять конкурентов на этих аукционах, при этом выплачивая меньшую сумму, чем ту, которую она могла предложить без этих знаний.

Расследование началось еще в прошлом году, однако о нем не было известно до недавнего времени. Сотрудникам пока не было предъявлено никаких обвинений.

В рамках дела власти расследуют деятельность Freepoint. Если будут найдены доказательства участия компании в противоправных действиях, то бразильские власти могут наложить штрафы или другие гражданско-правовые санкции.

Комментарии сторон

В ответ на вопросы Reuters касательно расследования, представитель Freepoint заявил, что компания «строго привержена соблюдению законов в любой стране, где она ведет дело». Представитель отказался давать дальнейшие комментарии.

Представитель Petrobras сообщил об «абсолютной нетерпимости компании по отношению к мошенничеству и коррупции», и что сотрудники торгового подразделения, уличенные во взяточничестве, были «немедленно уволены в 2018 году». Также он добавил, что государственная нефтегазовая компания неоднократно помогала властям с разными расследованиями, связанными с коррупцией.

Операция по борьбе с коррупцией

Дело Freepoint является частью более крупного расследования, известного как «Автомойка» (Lava Jato), начавшегося в 2014 году в связи со взяточничеством в Petrobras. Операция «Автомойка» официально завершилась в феврале 2021 года, однако несколько расследований все еще продолжаются.