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03 июня 16:36
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новостей
16:35
Общество
Песков подтвердил участие Путина в открытии памятника Александру III в Гатчине
16:34
Происшествия
Следователи предъявили обвинение бывшему зампредседателя ОКР Алешину
16:33
Политика
Глава СВР охарактеризовал действия Запада как элементы гибридной войны
16:33
Общество
Попова назвала число выявленных в РФ случаев заражения новыми штаммами коронавируса
16:32
Экономика
Аналитики рассказали, какое влияние на рубль оказывает ПМЭФ-2021
16:29
Шоу-бизнес
Падчерице Дмитрия Марьянова не удалось добиться наследства актера
16:28
Общество
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии угрозы распространения «черной плесени» в РФ
16:28
Политика
Песков анонсировал прямую линию с Путиным в 2021 году
16:27
Общество
Названы способствующие развитию рака продукты
16:26
Происшествия
Предполагаемых убийц пропавшей туристки из Прикамья задержали
16:26
Спорт
Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт с футбольным клубом из Махачкалы
16:26
Политика
В Кремле заявили, что согласование беседы Путина и Байдена в Женеве продолжается
16:23
Происшествия
Адвокат Гудкова назвал фигурирующую в его деле сумму незначительной
16:23
Экономика
Глава СП Кудрин допустил, что выплата безусловного дохода станет реальностью
16:22
Общество
Жесткая измена разрушила жизнь женщины и лишила сразу двух любимых людей
16:22
Происшествия
Труп молодого петербуржца в камуфляжной толстовке нашли под окнами дома
16:20
Общество
Туристический кластер на западе Крыма создадут за 4,3 миллиарда рублей
16:19
Латинская Америка
Компания из США оказалась причастна к коррупционным схемам в бразильской Petrobras
16:15
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Компания из США оказалась причастна к коррупционным схемам в бразильской Petrobras

Латинская Америка
Компания из США оказалась причастна к коррупционным схемам в бразильской Petrobras
Global Look Press  /  MÃ¡Rcio Pannunzio / Keystone Press Agency

Бразилиа, 3 июня. Власти Бразилии начали расследование против руководителей американской компании Freepoint Commodities из-за предположительного участия в коррупционной схеме в государственной нефтегазовой компанией Petrobras. Об этом сообщает агентство Reuters.

Федеральная полиция Бразилии подозревает нескольких старших сотрудников Freepoint в даче взяток представителям Petrobras на протяжении семилетнего периода до 2018 года.

По меньшей мере два высокопоставленных сотрудника американской компании, торгующей сырьевыми товарами, в том числе глава по международным нефтяным делам Роберт Пек, подозреваются в участии в мошеннической схеме.

Компания из США оказалась причастна к коррупционным схемам в бразильской Petrobras
Global Look Press  / Saulo Angelo

В центре дела Freepoint находится бывший сотрудник бразильской компании Родриго Берковиц, который занимался торговыми вопросами в Хьюстоне. В феврале 2019 года он признал себя виновным по всем пунктам обвинения со стороны США в отмывании денег. Теперь Беркович работает с бразильскими властями и раскрыл всю мошенническую схему с компанией Freepoint.

По словам Берковица, он снабжал американскую компанию информацией о суммах, предлагаемых конкурентами на аукционах Petrobras. Это помогало Freepoint вытеснять конкурентов на этих аукционах, при этом выплачивая меньшую сумму, чем ту, которую она могла предложить без этих знаний.

Расследование началось еще в прошлом году, однако о нем не было известно до недавнего времени. Сотрудникам пока не было предъявлено никаких обвинений.

В рамках дела власти расследуют деятельность Freepoint. Если будут найдены доказательства участия компании в противоправных действиях, то бразильские власти могут наложить штрафы или другие гражданско-правовые санкции.

Комментарии сторон

В ответ на вопросы Reuters касательно расследования, представитель Freepoint заявил, что компания «строго привержена соблюдению законов в любой стране, где она ведет дело». Представитель отказался давать дальнейшие комментарии.

Представитель Petrobras сообщил об «абсолютной нетерпимости компании по отношению к мошенничеству и коррупции», и что сотрудники торгового подразделения, уличенные во взяточничестве, были «немедленно уволены в 2018 году». Также он добавил, что государственная нефтегазовая компания неоднократно помогала властям с разными расследованиями, связанными с коррупцией.

Операция по борьбе с коррупцией

Дело Freepoint является частью более крупного расследования, известного как «Автомойка» (Lava Jato), начавшегося в 2014 году в связи со взяточничеством в Petrobras. Операция «Автомойка» официально завершилась в феврале 2021 года, однако несколько расследований все еще продолжаются.

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сша коррупция бразилия petrobras
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