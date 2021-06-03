Молодая мать полгода издевалась над грудным ребенком в Туле

Тула, 3 июня. Прокуратурой утвержден обвинительный акт в отношении 24-летней местной жительницы. Женщине грозит уголовное наказание за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В ходе расследования установлено, что тулячка жестоко обращалась со своим грудным малышом. Едва родив ребенка, она никаким образом не заботилась о нем.

«С сентября 2020 года по январь 2021 года жительница Тулы, являясь матерью ребенка, не достигшего годовалого возраста, проживая с ним у сожителя, систематически употребляла алкогольные напитки, устраивала скандалы в присутствии ребенка, оставляла сына без присмотра, неоднократно подвергала его физическому и психологическому насилию», – информирует пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Мальчик находится в медицинском учреждении, а надзорный орган взял на контроль вопрос о лишении женщины родительских прав. Суд, в свою очередь, примет решение о наказании в соответствии со статьей 156 Уголовного кодекса РФ.

Ранее ФАН сообщал о выявлении случая истязания в отношении несовершеннолетнего. Над 15-летним мальчиком в Туле издевалась его приемная семья.