В «Газпром-медиа» заявили, что к осени Rutube может стать национальной платформой

Москва, 3 июня. Платформу видеохостинга Rutube ждет множество изменений уже в текущем году. Об этом в четверг рассказали в «Газпром-медиа».

Согласно заявлению представителей компании, к осени на Rutube появится уникальный контент, а также новые возможности монетизации. Вдобавок к этому в компании выразили надежду, что сервис приобретет статус национальной платформы.

Площадка Rutube может разместить всю аудиторию YouTube в том случае, если доступ к YouTube будет приостановлен. Как сообщалось ранее, об этом рассказал гендиректор компании Роман Максимов.