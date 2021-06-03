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03 июня 16:36
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новостей
16:35
Общество
Песков подтвердил участие Путина в открытии памятника Александру III в Гатчине
16:34
Происшествия
Следователи предъявили обвинение бывшему зампредседателя ОКР Алешину
16:33
Политика
Глава СВР охарактеризовал действия Запада как элементы гибридной войны
16:33
Общество
Попова назвала число выявленных в РФ случаев заражения новыми штаммами коронавируса
16:32
Экономика
Аналитики рассказали, какое влияние на рубль оказывает ПМЭФ-2021
16:29
Шоу-бизнес
Падчерице Дмитрия Марьянова не удалось добиться наследства актера
16:28
Общество
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии угрозы распространения «черной плесени» в РФ
16:28
Политика
Песков анонсировал прямую линию с Путиным в 2021 году
16:27
Общество
Названы способствующие развитию рака продукты
16:26
Происшествия
Предполагаемых убийц пропавшей туристки из Прикамья задержали
16:26
Спорт
Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт с футбольным клубом из Махачкалы
16:26
Политика
В Кремле заявили, что согласование беседы Путина и Байдена в Женеве продолжается
16:23
Происшествия
Адвокат Гудкова назвал фигурирующую в его деле сумму незначительной
16:23
Экономика
Глава СП Кудрин допустил, что выплата безусловного дохода станет реальностью
16:22
Общество
Жесткая измена разрушила жизнь женщины и лишила сразу двух любимых людей
16:22
Происшествия
Труп молодого петербуржца в камуфляжной толстовке нашли под окнами дома
16:20
Общество
Туристический кластер на западе Крыма создадут за 4,3 миллиарда рублей
16:19
Латинская Америка
Компания из США оказалась причастна к коррупционным схемам в бразильской Petrobras
16:15
Происшествия
Ущерб от аварии на трубопроводе «Сибуртюменьгаза» оценили в 300 млн рублей
16:14
ФАН-ТВ
Экипаж ледокола в ЯНАО спас собаку
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В МИД России возмущены требованием Чехии о компенсации по «делу Врбетице»

Политика
В МИД России возмущены требованием Чехии о компенсации по «делу Врбетице»
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 3 июня. Заявления Чехии о том, что Москва должна заплатить Праге компенсацию за ущерб по «делу Врбетице», не поддаются рациональному объяснению.

Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, попытки властей Чехии переложить всю вину на Москву по ситуации со взрывами на складах во Врбетице выглядят неуклюже. Прага использует абсурдные аргументы.

«Начало деструктивному действу было положено Прагой, которая в течение нескольких лет планомерно осложняла работу российского посольства, изощряясь в изобретении всевозможных препон его нормальному функционированию», — пояснила Захарова.

Она отметила, что чехи «окончательно запутались в собственных измышлениях». Дипломат предложила подождать и посмотреть, «возобладает ли разум у партнеров».

Ранее чешское издание «Список» осудило главу МВД Чехии Яна Гамачека за его выступление в эфире местного телеканала. Журналисты сообщили, что политик мог «помочь» Кремлю раскрыть агентов республики в России.

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россия захарова чехия компенсация
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