В МИД России возмущены требованием Чехии о компенсации по «делу Врбетице»

Москва, 3 июня. Заявления Чехии о том, что Москва должна заплатить Праге компенсацию за ущерб по «делу Врбетице», не поддаются рациональному объяснению.

Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, попытки властей Чехии переложить всю вину на Москву по ситуации со взрывами на складах во Врбетице выглядят неуклюже. Прага использует абсурдные аргументы.

«Начало деструктивному действу было положено Прагой, которая в течение нескольких лет планомерно осложняла работу российского посольства, изощряясь в изобретении всевозможных препон его нормальному функционированию», — пояснила Захарова.

Она отметила, что чехи «окончательно запутались в собственных измышлениях». Дипломат предложила подождать и посмотреть, «возобладает ли разум у партнеров».

Ранее чешское издание «Список» осудило главу МВД Чехии Яна Гамачека за его выступление в эфире местного телеканала. Журналисты сообщили, что политик мог «помочь» Кремлю раскрыть агентов республики в России.