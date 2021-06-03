Президент Белоруссии не исключил строительство второй АЭС

Минск, 3 июня. Белоруссия может построить еще одну атомную электростанцию (АЭС) в случае необходимости, заявил глава республики Александр Лукашенко.

Такой тезис прозвучал в ходе беседы Лукашенко с помощником главы государства Александром Косинцем и министром энергетики Виктором Каранкевичем. Чиновники выступали перед президентом с докладом о состоянии и развитии энергетического комплекса страны.

По словам Лукашенко, Белоруссия может потреблять всю энергию, которую производит БелАЭС, сообщило издание БелТА.

«Надо будет — построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива», — добавил он.

Ранее стали известны сроки ввода в эксплуатацию второго блока БелАЭС. Объект начнет функционировать в конце 2021 — начале 2022 года.