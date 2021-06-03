СК проверяет информацию об обнаружении детского захоронения времен ВОВ под Смоленском

Смоленск, 3 июня. Следственный комитет проведет проверку после обнаружения детского захоронения времен Великой Отечественной войны на дачном участке в Ярцевском районе.

В ходе доследственных мероприятий ведомство должно установить обстоятельства и причины гибели детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Человеческие черепа и кости нашли в поселке Малинка Смоленской области, сообщало Федеральное агентство новостей. Владельцы дачного участка предположили, что останки могут принадлежать детям, погибшим во время войны.