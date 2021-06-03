Юлианна Караулова стала мамой

Москва, 3 июня. Популярная российская исполнительница Юлианна Караулова впервые стала мамой. Радостным событием певица поделилась со своими поклонниками в социальной сети Instagram.

Новость о рождении ребенка звезда решила рассказать сама. Известно, что певица родила мальчика, который чувствует себя хорошо, как и мама. Отцом малыша стал саунд-продюсер Андрей Черный, с которым она знакома еще с «Фабрики звезд». Рождение сына артистка назвала самым важным моментом в своей жизни.

«Самый важный момент в моей жизни. И самый особенный человек! Спасибо, что выбрал нас, мой невероятный мальчик! Мы с папой не подведем!» — эмоционально ответила артистка.

К публикации она прикрепила две фотографии, которые были сделаны, судя по всему, почти сразу после родов. На снимках уставшая, но счастливая Караулова позирует с мужем и новорожденным.

Радостную новость о скором пополнении в семье артистка сообщила фанатам в клипе «Так сильно». В интервью исполнительница призналась, что скрывала свое положение из-за страха. Караулова боялась, что кто-то может ее сглазить.