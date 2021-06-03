«Зенит» подпишет контракт с форвардом олимпийской сборной Бразилии

Санкт-Петербург, 3 июня. Нападающий олимпийской сборной Бразилии Клаудио Родригес близок к переходу в «Зенит».

Игрок бразильского клуба «Ред Булл Брагантино» Клаудио Родригес, известный как Клаудиньо, может перейти в «Зенит» в летнее трансферное окно. По информации UOL, боссы петербургского клуба готовы заплатить за 24-летнего нападающего 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Клаудиньо принял участие в 35 матчах чемпионата Бразилии, в которых забил 18 мячей и отдал шесть голевых передач. Вместе с Лусиано форвард возглавил список лучших бомбардиров турнира. В «Зените» информацию об интересе к нападающему, который выступит на ОИ-2020 в Токио в составе сборной Бразилии, пока не комментировали.

Ранее стало известно, что Россия лидирует по числу заявок, поданных на получение Fan ID на Евро-2020. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.