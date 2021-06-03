Биометрия может появиться в российских аэропортах и поездах к 2024 году

Москва, 3 июня. Биометрическая идентификация личности может появиться в российских аэропортах, поездах и общественном транспорте уже к 2024 году.

Предполагается, что через три года система должна быть внедрена не менее, чем в 12 аэропортах. На ее развитие из бюджета планируют выделить 585,2 миллиона рублей, заявили в Минтрансе РФ.

Ранее стало известно, что оформлять виртуальные сим-карты можно по биометрии. Закон, разрешающий с помощью единой биометрической системы дистанционно заключить договор об оказании услуг связи, вступил в силу с 1 июня.