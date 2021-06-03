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03 июня 16:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:33
Политика
Глава СВР охарактеризовал действия Запада как элементы гибридной войны
16:33
Общество
Попова назвала число выявленных в РФ случаев заражения новыми штаммами коронавируса
16:33
Происшествия
Следователи предъявили обвинение бывшему зампредседателя ОКР Алешину
16:32
Экономика
Аналитики рассказали, какое влияние на рубль оказывает ПМЭФ-2021
16:29
Шоу-бизнес
Падчерице Дмитрия Марьянова не удалось добиться наследства актера
16:29
Общество
Песков подтвердил участие Путина в открытии памятника Александру III в Гатчине
16:28
Общество
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии угрозы распространения «черной плесени» в РФ
16:28
Политика
Песков анонсировал прямую линию с Путиным в 2021 году
16:27
Общество
Названы способствующие развитию рака продукты
16:26
Происшествия
Предполагаемых убийц пропавшей туристки из Прикамья задержали
16:26
Спорт
Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт с футбольным клубом из Махачкалы
16:26
Политика
В Кремле заявили, что согласование беседы Путина и Байдена в Женеве продолжается
16:23
Происшествия
Адвокат Гудкова назвал фигурирующую в его деле сумму незначительной
16:23
Экономика
Глава СП Кудрин допустил, что выплата безусловного дохода станет реальностью
16:22
Общество
Жесткая измена разрушила жизнь женщины и лишила сразу двух любимых людей
16:22
Происшествия
Труп молодого петербуржца в камуфляжной толстовке нашли под окнами дома
16:20
Общество
Туристический кластер на западе Крыма создадут за 4,3 миллиарда рублей
16:19
Латинская Америка
Компания из США оказалась причастна к коррупционным схемам в бразильской Petrobras
16:15
Происшествия
Ущерб от аварии на трубопроводе «Сибуртюменьгаза» оценили в 300 млн рублей
16:14
ФАН-ТВ
Экипаж ледокола в ЯНАО спас собаку
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Биометрия может появиться в российских аэропортах и поездах к 2024 году

Общество
Биометрия может появиться в российских аэропортах и поездах к 2024 году
pixabay.com  /  TheDigitalArtist

Москва, 3 июня. Биометрическая идентификация личности может появиться в российских аэропортах, поездах и общественном транспорте уже к 2024 году.

Предполагается, что через три года система должна быть внедрена не менее, чем в 12 аэропортах. На ее развитие из бюджета планируют выделить 585,2 миллиона рублей, заявили в Минтрансе РФ.

Ранее стало известно, что оформлять виртуальные сим-карты можно по биометрии. Закон, разрешающий с помощью единой биометрической системы дистанционно заключить договор об оказании услуг связи, вступил в силу с 1 июня.

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россия минтранс биометрия
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