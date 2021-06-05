Пьяный водитель вылетел на встречку и спровоцировал массовое ДТП под Пензой

Пенза, 5 июня. Небезопасный обгон на окраине Пензы привел к страшной аварии с участием трех транспортных средств. По предварительным данным, инициатором ДТП стал нетрезвый водитель.

Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в соцсетях. На снимках видно, что в результате лобового столкновения автомобили получили обширные механические повреждения. Один из водителей в бессознательном состоянии находится за рулем смятой машины.

В отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области ФАН сообщили, что авария произошла на улице Новоселов в 17:40. Столкнулись автомобили Opel Astra, Lada Granta и Chevrolet Cruze под управлением мужчин 1981, 1990 и 1982 годов рождения соответственно.

В результате аварии водители всех трех транспортных средств с тяжелыми травмами были госпитализированы. Также в медучреждение были доставлены и два пассажира из автомобиля Lada Granta.

Ранее ФАН сообщал, что на трассе под Пензой произошло лобовое столкновение легковой иномарки и грузовика. В результате аварии водитель седана скончался до приезда скорой помощи. По факту ДТП была организована проверка.