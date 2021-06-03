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03 июня 16:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:33
Политика
Глава СВР охарактеризовал действия Запада как элементы гибридной войны
16:33
Общество
Попова назвала число выявленных в РФ случаев заражения новыми штаммами коронавируса
16:33
Происшествия
Следователи предъявили обвинение бывшему зампредседателя ОКР Алешину
16:32
Экономика
Аналитики рассказали, какое влияние на рубль оказывает ПМЭФ-2021
16:29
Шоу-бизнес
Падчерице Дмитрия Марьянова не удалось добиться наследства актера
16:29
Общество
Песков подтвердил участие Путина в открытии памятника Александру III в Гатчине
16:28
Общество
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии угрозы распространения «черной плесени» в РФ
16:28
Политика
Песков анонсировал прямую линию с Путиным в 2021 году
16:27
Общество
Названы способствующие развитию рака продукты
16:26
Происшествия
Предполагаемых убийц пропавшей туристки из Прикамья задержали
16:26
Спорт
Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт с футбольным клубом из Махачкалы
16:26
Политика
В Кремле заявили, что согласование беседы Путина и Байдена в Женеве продолжается
16:23
Происшествия
Адвокат Гудкова назвал фигурирующую в его деле сумму незначительной
16:23
Экономика
Глава СП Кудрин допустил, что выплата безусловного дохода станет реальностью
16:22
Общество
Жесткая измена разрушила жизнь женщины и лишила сразу двух любимых людей
16:22
Происшествия
Труп молодого петербуржца в камуфляжной толстовке нашли под окнами дома
16:20
Общество
Туристический кластер на западе Крыма создадут за 4,3 миллиарда рублей
16:19
Латинская Америка
Компания из США оказалась причастна к коррупционным схемам в бразильской Petrobras
16:15
Происшествия
Ущерб от аварии на трубопроводе «Сибуртюменьгаза» оценили в 300 млн рублей
16:14
ФАН-ТВ
Экипаж ледокола в ЯНАО спас собаку
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Они работают на опережение: депутат Цивилев о деятельности Роспотребнадзора

Общество
Они работают на опережение: депутат Цивилев о деятельности Роспотребнадзора
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 3 июня. Оперативная работа специалистов Роспотребнадзора помогла предотвратить взрывного роста заболеваемости в стране. Этим мнением с ФАН поделился депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев.

В этом он согласился с главой ведомства Анной Поповой, которая рассказала, что работа по составлению рекомендаций для жизни в новых условиях была проведена еще в апреле 2020 года. А после выхода людей с карантина в мае правила начали работать и на практике.

«Учитывая, что коронавирус — это стресс для системы здравоохранения и, в принципе, всего города, могу сказать, что Роспотребнадзор оперативно реагировал. Не было ситуации, в которой заболеваемость повышается, а мы ничего не делаем. Как раз было видно, что они (РПН. — Прим. ФАН) работают на опережение», — сказал петербургский политик.

Они работают на опережение: депутат Цивилев о деятельности Роспотребнадзора
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Сегодня статистика заболеваемости держится на стабильном уровне, отчего у многих россиян возникает ощущение, что COVID-19 в стране побежден. По мнению Цивилева, такая идея лишь подыгрывает психологии русского человека, а значит, убедить его в необходимости вакцинации будет еще сложнее.

Подчеркивая заслуги федеральной службы и учреждений здравоохранения в деле продвижении вакцинации, депутат предлагает и решение для ускорения прививочной кампании. По его словам, подавляющее число людей считает, что уже они переболели коронавирусом и имеют в организме антитела. Однако сдавать соответствующий тест не спешат из-за дороговизны, ведь услуга не входит в систему ОМС.

«Большинство не знает реального состояния здоровья с точки зрения опасности коронавирусной инфекции. Если сделать доступными тесты на антитела, то и вакцинация легче пойдет, потому что человек будет знать реальную картину», — заключил Алексей Цивилев.

Они работают на опережение: депутат Цивилев о деятельности Роспотребнадзора
Агентство городских новостей Москва  / Александр Авилов

В эти дни в Петербурге проходит Международный экономический форум, где работают представители Роспотребнадзора. Как ранее писал ФАН, крупное мероприятие проходит с соблюдением правил безопасности.

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санкт-петербург роспотребнадзор вакцинация цивилев
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