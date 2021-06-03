Они работают на опережение: депутат Цивилев о деятельности Роспотребнадзора

Санкт-Петербург, 3 июня. Оперативная работа специалистов Роспотребнадзора помогла предотвратить взрывного роста заболеваемости в стране. Этим мнением с ФАН поделился депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев.

В этом он согласился с главой ведомства Анной Поповой, которая рассказала, что работа по составлению рекомендаций для жизни в новых условиях была проведена еще в апреле 2020 года. А после выхода людей с карантина в мае правила начали работать и на практике.

«Учитывая, что коронавирус — это стресс для системы здравоохранения и, в принципе, всего города, могу сказать, что Роспотребнадзор оперативно реагировал. Не было ситуации, в которой заболеваемость повышается, а мы ничего не делаем. Как раз было видно, что они (РПН. — Прим. ФАН) работают на опережение», — сказал петербургский политик.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Сегодня статистика заболеваемости держится на стабильном уровне, отчего у многих россиян возникает ощущение, что COVID-19 в стране побежден. По мнению Цивилева, такая идея лишь подыгрывает психологии русского человека, а значит, убедить его в необходимости вакцинации будет еще сложнее.

Подчеркивая заслуги федеральной службы и учреждений здравоохранения в деле продвижении вакцинации, депутат предлагает и решение для ускорения прививочной кампании. По его словам, подавляющее число людей считает, что уже они переболели коронавирусом и имеют в организме антитела. Однако сдавать соответствующий тест не спешат из-за дороговизны, ведь услуга не входит в систему ОМС.

«Большинство не знает реального состояния здоровья с точки зрения опасности коронавирусной инфекции. Если сделать доступными тесты на антитела, то и вакцинация легче пойдет, потому что человек будет знать реальную картину», — заключил Алексей Цивилев.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

В эти дни в Петербурге проходит Международный экономический форум, где работают представители Роспотребнадзора. Как ранее писал ФАН, крупное мероприятие проходит с соблюдением правил безопасности.