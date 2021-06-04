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09:15
Политика
В Крыму собрали информацию о бизнесе украинских чиновников
09:15
Общество
Диетологи предупредили об опасности маринованных огурцов
09:14
Экономика
Россия отказывается от доллара: пора ли вкладываться в рубли
09:13
Происшествия
Осужденного Ангарского маньяка Попкова приговорили к новому сроку
09:13
Наука
Ученые совершили новое открытие в области генома человека
09:12
Политика
Пушков забанил в Twitter экс-президента Эстонии
09:12
ФАН-ТВ
Байден огласил черный список компаний КНР. События дня
09:10
Политика
Москва выразила Токио протест из-за инцидента в Охотском море
09:08
Наука
Британские ученые выяснили, как быстро истончается лед в Арктике
09:07
Политика
Милонов рассказал, что случится с США после отказа России от доллара
09:07
Общество
Концертные мероприятия в Петербурге перенесли на время проведения ПМЭФ и Евро-2020
09:06
Экономика
Жителям России рассказали, что делать с долларами после решения ФНБ
09:02
Общество
Татьяна Буланова выступит в поддержку авторского вечера поэтессы Галины Заренковой
09:01
Общество
Электрокроссовер BMW iX выйдет на российский рынок по цене от 8,5 млн рублей
08:59
Экономика
Металлургические компании догнали нефтегазовые по объему дивидендов в России
08:57
Политика
«Клоун всегда любил популярность»: в Сети оценили речь Зеленского
08:55
Общество
Восемь новых станций метро откроют в Петербурге к 2032 году
08:54
Политика
Онищенко призвал отказаться от пластиковой тары для воды и пива
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Экономист озвучил главное условие защиты России от «американской инфляции»

Экономика
Экономист озвучил главное условие защиты России от «американской инфляции»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

В течение месяца Россия откажется от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). Экономист Василий Колташов в интервью ФАН заявил, что необходимо не только отказаться от резервирования в долларах, но и укрепить национальную валюту. По его словам, это поможет России избежать «американской инфляции», вызванной колоссальной эмиссией доллара.

Минфин существенно изменит структуру Фонда национального благосостояния, обнулив долю доллара, заявил глава ведомства Антон Силуанов на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума. Он пояснил, что Минфин, как и Центробанк, решил сократить вложения средств ФНБ в долларовые активы.

«Если сегодня у нас по структуре порядка 35% вложений ФНБ в доллары и 35% в евро, то приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью», — сказал он.

Доллары заменят вложениями в евро, золото и юань, которые увеличат на 5%. Таким образом, доля евро составит 40%, юаня — 30%, золота — 20%, а британского фунта и японской иены — по 5%. По словам главы ведомства, это произойдет довольно быстро — в течение месяца.

Экономист озвучил главное условие защиты Россию от «американской инфляции»
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Министр финансов России также призвал ускорить нормализацию бюджетной и денежно-кредитной политики, поскольку рост темпов инфляции в стране, достигший 5,9%, свидетельствует о «перегреве». Силуанов предупредил, что если продолжать повышать объем расходов бюджета, то возрастет угроза обесценивания денег, социальных выплат, зарплат. Другими словами, расходы государства окажутся бесполезными и не повысят уровень жизни граждан.

«Если мы будем продолжать повышенный объем расходов, мы перейдем к перегреву, что приведет к обесценению расходов, зарплат, выплат социальных. Разве мы этого хотим? Нет. Очевидно, что бюджетная политика должна переходить в свое нормальное состояние. Чем больше будем затягивать, тем сложнее будет переходить из мягкой политики к нормальной. Мы переходим к нейтральной политике, нормализуем инфляцию, снижаем ставки и запускаем экономику за счет частных инвестиций», — подытожил Силуанов.

Экономист Василий Колташов в интервью Федеральному агентству новостей назвал правильным и логичным решение Минфина существенно изменить структуру Фонда национального благосостояния. По его словам, к такому шагу Россию подтолкнули действия Соединенных Штатов.

«Эта мера — правильная и логичная. Мы находимся в сложнейшем и долговременном конфликте с США, поэтому не можем рассчитывать на то, что поведение американского государства с какого-то момента вдруг станет вразумительным даже после встречи двух президентов. Если исходить из этой логики, то отказ от доллара в резервировании как Центробанка, так и Минфина необходим», — указал собеседник ФАН.

Экономист озвучил главное условие защиты Россию от «американской инфляции»
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Спикер также рассказал о том, что Россия должна не только отказаться от резервирования в долларах, но и укрепить рубль. По его мнению, сделать это необходимо для того, чтобы защититься от «американской инфляции».

«Но здесь я также вижу второе дно: насколько я знаю, пока Минфин не предложил решений, чтобы изменить цену на нефть, которая у нас заложена по расчетам — если я не ошибаюсь, 40 долларов за баррель. Но в реальности нефть сегодня стоит 70 долларов, а будет и все 100. Получается, что мы будем иметь огромный приток иностранной валюты, прежде всего — инфляционного доллара. Из-за этого может произойти вот какая ситуация: обычные граждане, а также компании, если это им будет нужно, все равно будут резервировать свои средства в долларах. Получается так — рубль не укрепляется к доллару, несмотря на повышение мировых цен на нефть.

Происходит перенос к нам американской инфляции. Выступая сегодня на макроэкономической сессии Петербургского международного экономического форуме (ПМЭФ-2021) первый вице-пример Андрей Белоусов сказал, что инфляция — глобальная проблема. Получается, что она завозится к нам с помощью доллара. Поэтому нужно сказать, что мы не только отказываемся от резервирования в долларах, но и даем укрепиться российской валюте, чтобы защититься от американской инфляции, вызванной колоссальной эмиссией доллара», — резюмировал Василий Колташов.

Ранее Центробанк России обновил официальные курсы иностранных валют. На фоне заявления министра финансов России Антона Силуанова на Мосбирже начал расти рубль.

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Все новости / Экономика / Экономист озвучил главное условие защиты России от «американской инфляции»
доллар колташов отказ
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