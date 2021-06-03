Новак отреагировал на призывы немцев остановить «Северный поток — 2»

Санкт-Петербург, 3 июня. Недоумение в связи с призывом экологов из Германии остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» выразил вице-премьер РФ Александр Новак.

Выступая в рамках Петербургского международного экономического форума Новак назвал две возможные причины заявлений экологов.

«Мне кажется, что это либо хайп, либо связано с политическими интересами», — заявил вице-премьер.

Активисты из природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe ранее потребовали у Федерального морского и гидрографического агентства отозвать разрешение на строительство российского газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ.

Депутат бундестага, представитель партии «Альтернатива для Германии» Петр Бистрон в комментарии ФАН сообщил, что этот призыв ни к чему не приведет, проект должен продолжаться.