Путин на ПМЭФ заявил о готовности властей поддерживать проекты

Москва, 3 июня. Российские власти готовы поддерживать проекты, в том числе упрощая регуляторную среду, рассказал президент РФ Владимир Путин.

Соответствующее заявление глава государства сделал по видеосвязи во время участия в церемонии подписания ряда соглашений на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Российский лидер подчеркнул, что реализация проектов «обеспечит компаниям и регионам солидные финансовые дивиденты». Помимо этого, Путин добавил, что это послужит хорошим стимулом для увеличения объема выпуска востребованных товаров и услуг».

Ранее Путин заявил, что экономика Российской Федерации поэтапно выходит из кризиса, который вызвала пандемия новой коронавирусной инфекции.