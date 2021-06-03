Анфиса Чехова рассказала о ссоре с Сергеем Зверевым из-за критики ее внешности

Москва, 3 июня. Известная телеведущая Анфиса Чехова рассказала, как ей пришлось отказаться от вызывающей одежды с глубоким декольте и как к этому причастен ее друг, стилист Сергей Зверев.

Благодаря острой критике известного стилиста, телеведущая смогла посмотреть на себя трезво. Она рассказала, что в одном из интервью много лет назад Зверев откровенно раскритиковал внешний вид своей подруги.

«Он сказал обидные вещи, на которые я могла обидеться: «Анфиса напяливает на себя вещи на два размера меньше, и когда я с ней встречаюсь, мне кажется, что она сядет и у нее все по швам треснет». Я сначала обиделась», — вспомнила о ссоре телеведущая в интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!».

Но спустя время она наконец-то решила пересмотреть свой взгляд на одежду и заметила, что Зверев был прав в своих высказываниях. Артистка призналась, что долгое время прогоняла своих стилистов, если они предлагали ей не откровенные вещи. Ей казалась, словно одежда без экстремального выреза уродует ее.

«Постепенно, благодаря стилистам, благодаря тому, что я меняла свою психологию. Тогда у меня была психология женщины, которая хотела подчеркнуть не сексуальность свою, а свою нелепость, несостоятельность», — рассказала гостья программы.

Долгое время Чехова была уверена, что фигура и сексуальное тело — единственное, что может интересовать ее зрителей и поклонников. Она считала, что «без груди», которую подчеркивала одеждой, до нее никому не было дело.

Во время интервью с Аленой Жигаловой телеведущая призналась, что в самом начале карьеры подверглась домогательству со стороны продюсера телеканала «Муз-ТВ». Звезда впервые вспомнила о тех событиях.