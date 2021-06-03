Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 июня 15:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:04
Происшествия
ДТП с участием двух грузовиков частично парализовало движение на МКАД
15:02
Общество
Товары для сна и соглашение с Росстатом: ФАН узнал, что представляет Тульская область на ПМЭФ-2021
15:02
Экономика
Новак отреагировал на призывы немцев остановить «Северный поток — 2»
15:01
Армия
СБУ провела двухдневные антитеррористические учения у границ с Венгрией
15:00
Общество
Онищенко объяснил задержку решения ВОЗ по российской вакцине «Спутник V» от COVID-19
15:00
Общество
Ярило Мокрый и Троян: что за праздник, традиции и приметы, что нельзя делать 4 июня
14:59
Экономика
Путин на ПМЭФ заявил о готовности властей поддерживать проекты
14:59
Происшествия
Ущерб от разлива нефти в Коми оценили в 300 млн рублей
14:55
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала о ссоре с Сергеем Зверевым из-за критики ее внешности
14:53
Общество
Крым растет ввысь: 11 многоэтажек с видом на горы и море появится в Партените
14:52
Общество
Smartavia запустила первый в истории рейс из Волгограда в Анапу
14:51
Политика
В Минобороны РФ указали на начало новой холодной войны
14:50
Шоу-бизнес
Ольга Абрамова родила Сергею Шнурову ребенка
14:50
Экономика
Вице-премьер РФ Белоусов не увидел в отказе ФНБ от доллара рисков для рубля
14:50
Происшествия
Прокуратура потребовала осудить москвичку на 18 лет за выкинутого в окно малыша
14:49
Общество
Малькевич назвал ключевые преимущества проекта реновации промзоны «Горская»
14:49
Экономика
Владимир Путин заявил о выходе российской экономики из вызванного пандемией кризиса
14:47
Армия
Лучшие расчеты парада Победы на Красной площади получили переходящие кубки
14:46
Политика
Постпред России при ЕС предрек Чехии «плохой конец» из-за антироссийской риторики
14:46
Экономика
Песков отметил постоянный характер процесса дедолларизации в России
Все новости
03 июня 15:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:04
Происшествия
ДТП с участием двух грузовиков частично парализовало движение на МКАД
15:02
Общество
Товары для сна и соглашение с Росстатом: ФАН узнал, что представляет Тульская область на ПМЭФ-2021
15:02
Экономика
Новак отреагировал на призывы немцев остановить «Северный поток — 2»
15:01
Армия
СБУ провела двухдневные антитеррористические учения у границ с Венгрией
15:00
Общество
Онищенко объяснил задержку решения ВОЗ по российской вакцине «Спутник V» от COVID-19
15:00
Общество
Ярило Мокрый и Троян: что за праздник, традиции и приметы, что нельзя делать 4 июня
14:59
Экономика
Путин на ПМЭФ заявил о готовности властей поддерживать проекты
14:59
Происшествия
Ущерб от разлива нефти в Коми оценили в 300 млн рублей
14:55
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала о ссоре с Сергеем Зверевым из-за критики ее внешности
14:53
Общество
Крым растет ввысь: 11 многоэтажек с видом на горы и море появится в Партените
14:52
Общество
Smartavia запустила первый в истории рейс из Волгограда в Анапу
14:51
Политика
В Минобороны РФ указали на начало новой холодной войны
14:50
Шоу-бизнес
Ольга Абрамова родила Сергею Шнурову ребенка
14:50
Экономика
Вице-премьер РФ Белоусов не увидел в отказе ФНБ от доллара рисков для рубля
14:50
Происшествия
Прокуратура потребовала осудить москвичку на 18 лет за выкинутого в окно малыша
14:49
Общество
Малькевич назвал ключевые преимущества проекта реновации промзоны «Горская»
14:49
Экономика
Владимир Путин заявил о выходе российской экономики из вызванного пандемией кризиса
14:47
Армия
Лучшие расчеты парада Победы на Красной площади получили переходящие кубки
14:46
Политика
Постпред России при ЕС предрек Чехии «плохой конец» из-за антироссийской риторики
14:46
Экономика
Песков отметил постоянный характер процесса дедолларизации в России
Все новости

Анфиса Чехова рассказала о ссоре с Сергеем Зверевым из-за критики ее внешности

Шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала о ссоре с Сергеем Зверевым из-за критики ее внешности
instagram.com  /  @achekhova

Москва, 3 июня. Известная телеведущая Анфиса Чехова рассказала, как ей пришлось отказаться от вызывающей одежды с глубоким декольте и как к этому причастен ее друг, стилист Сергей Зверев.

Благодаря острой критике известного стилиста, телеведущая смогла посмотреть на себя трезво. Она рассказала, что в одном из интервью много лет назад Зверев откровенно раскритиковал внешний вид своей подруги.

«Он сказал обидные вещи, на которые я могла обидеться: «Анфиса напяливает на себя вещи на два размера меньше, и когда я с ней встречаюсь, мне кажется, что она сядет и у нее все по швам треснет». Я сначала обиделась», — вспомнила о ссоре телеведущая в интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!».

Но спустя время она наконец-то решила пересмотреть свой взгляд на одежду и заметила, что Зверев был прав в своих высказываниях. Артистка призналась, что долгое время прогоняла своих стилистов, если они предлагали ей не откровенные вещи. Ей казалась, словно одежда без экстремального выреза уродует ее.

«Постепенно, благодаря стилистам, благодаря тому, что я меняла свою психологию. Тогда у меня была психология женщины, которая хотела подчеркнуть не сексуальность свою, а свою нелепость, несостоятельность», — рассказала гостья программы.

Долгое время Чехова была уверена, что фигура и сексуальное тело — единственное, что может интересовать ее зрителей и поклонников. Она считала, что «без груди», которую подчеркивала одеждой, до нее никому не было дело.

Во время интервью с Аленой Жигаловой телеведущая призналась, что в самом начале карьеры подверглась домогательству со стороны продюсера телеканала «Муз-ТВ». Звезда впервые вспомнила о тех событиях.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Анфиса Чехова рассказала о ссоре с Сергеем Зверевым из-за критики ее внешности
зверев чехова жигалова
Комментировать
Самое популярное
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 100723 31 мая 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 47434 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Политика 41111 31 мая 2021
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Экономика 32106 1 июня 2021
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Экономика 22803 1 июня 2021
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Рейтинг@Mail.ru