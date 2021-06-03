СБУ провела двухдневные антитеррористические учения у границ с Венгрией

Киев, 3 июня. Служба безопасности Украины (СБУ) была задействована в двухдневных антитеррористических тренировках в Закарпатской области около границ с Венгрией, сообщили в пресс-службе СБУ.

Во время маневров проверялась готовность противостоять диверсиями и террористическим угрозам. Согласно легенде учений, две группы злоумышленников прибыли в регион с целью осуществить диверсию на одном из объектов Вооруженных сил Украины.

При этом в последнее время украинские военнослужащие все чаще проводят антитеррористические учения. Также в апреле СБУ сообщила о переводе всех подразделений в режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике планируют признать Службу безопасности Украины террористической организацией. На данный момент осуществляется подготовка соответствующего искового заявления в Верховный суд ЛНР.