Ущерб от разлива нефти в Коми оценили в 300 млн рублей

Сыктывкар, 3 июня. Росприроднадзор посчитал, какой денежный ущерб нанесен природе в результате нефтеразлива на Ошском месторождении, которое эксплуатирует «Лукойл-Коми».

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сказала, что ведомство пока окончательно не посчитало точную сумму ущерба. Сотрудники ведомства до сих пор делают замеры и проводят все остальные необходимые мероприятия. Точные данные будут известны после устранения загрязнения.

Разлив нефти в реку Колву произошел 11 мая. Причиной стала разгерметизация трубопровода компании "Лукойл". Загрязненными оказались берега рек Колва, Уса и Печора. Общая площадь пострадавших земель составила около 1,3 га.