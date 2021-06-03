Smartavia запустила первый в истории рейс из Волгограда в Анапу

Москва, 3 июня. Авиакомпания Smartavia совершила первый в истории рейс из Волгограда в Анапу, где его торжественно встретили в местном аэропорту.

Такое направление для воздушной гавани оказалось новым. После посадки борт встретили по сложившейся авиационной традиции: для самолета организовали водную арку.

Перелеты между Анапой и Волгоградом будут осуществляться два раза в неделю, по четвергам и субботам. Вылет из Волгограда планируется в 02:20, а прилет в Анапу — в 03:55. Обратный рейс будет отправляться в 04:35 и приземляться в волгоградском аэропорту в 06:05.

Время в пути составит 1 час 30 минут. Авиабилеты и более подробная информация доступны на официальном сайте авиакомпании Smartavia, аэропорта Анапа и авиакассах города.

Авиакомпания Nordwind ранее произвела первый беспосадочный рейс из Владивостока в Петербург. Продолжительность полета составляет почти девять часов.

В России тем временем анонсировали появление еще одного лоукостера. Новая авиакомпания будет осуществлять полеты по средней полосе, передает «Ридус».