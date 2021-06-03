Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 июня 15:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:04
Происшествия
ДТП с участием двух грузовиков частично парализовало движение на МКАД
15:02
Общество
Товары для сна и соглашение с Росстатом: ФАН узнал, что представляет Тульская область на ПМЭФ-2021
15:02
Экономика
Новак отреагировал на призывы немцев остановить «Северный поток — 2»
15:01
Армия
СБУ провела двухдневные антитеррористические учения у границ с Венгрией
15:00
Общество
Онищенко объяснил задержку решения ВОЗ по российской вакцине «Спутник V» от COVID-19
15:00
Общество
Ярило Мокрый и Троян: что за праздник, традиции и приметы, что нельзя делать 4 июня
14:59
Экономика
Путин на ПМЭФ заявил о готовности властей поддерживать проекты
14:59
Происшествия
Ущерб от разлива нефти в Коми оценили в 300 млн рублей
14:55
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала о ссоре с Сергеем Зверевым из-за критики ее внешности
14:53
Общество
Крым растет ввысь: 11 многоэтажек с видом на горы и море появится в Партените
14:52
Общество
Smartavia запустила первый в истории рейс из Волгограда в Анапу
14:51
Политика
В Минобороны РФ указали на начало новой холодной войны
14:50
Шоу-бизнес
Ольга Абрамова родила Сергею Шнурову ребенка
14:50
Экономика
Вице-премьер РФ Белоусов не увидел в отказе ФНБ от доллара рисков для рубля
14:50
Происшествия
Прокуратура потребовала осудить москвичку на 18 лет за выкинутого в окно малыша
14:49
Общество
Малькевич назвал ключевые преимущества проекта реновации промзоны «Горская»
14:49
Экономика
Владимир Путин заявил о выходе российской экономики из вызванного пандемией кризиса
14:47
Армия
Лучшие расчеты парада Победы на Красной площади получили переходящие кубки
14:46
Политика
Постпред России при ЕС предрек Чехии «плохой конец» из-за антироссийской риторики
14:46
Экономика
Песков отметил постоянный характер процесса дедолларизации в России
Все новости
03 июня 15:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:04
Происшествия
ДТП с участием двух грузовиков частично парализовало движение на МКАД
15:02
Общество
Товары для сна и соглашение с Росстатом: ФАН узнал, что представляет Тульская область на ПМЭФ-2021
15:02
Экономика
Новак отреагировал на призывы немцев остановить «Северный поток — 2»
15:01
Армия
СБУ провела двухдневные антитеррористические учения у границ с Венгрией
15:00
Общество
Онищенко объяснил задержку решения ВОЗ по российской вакцине «Спутник V» от COVID-19
15:00
Общество
Ярило Мокрый и Троян: что за праздник, традиции и приметы, что нельзя делать 4 июня
14:59
Экономика
Путин на ПМЭФ заявил о готовности властей поддерживать проекты
14:59
Происшествия
Ущерб от разлива нефти в Коми оценили в 300 млн рублей
14:55
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала о ссоре с Сергеем Зверевым из-за критики ее внешности
14:53
Общество
Крым растет ввысь: 11 многоэтажек с видом на горы и море появится в Партените
14:52
Общество
Smartavia запустила первый в истории рейс из Волгограда в Анапу
14:51
Политика
В Минобороны РФ указали на начало новой холодной войны
14:50
Шоу-бизнес
Ольга Абрамова родила Сергею Шнурову ребенка
14:50
Экономика
Вице-премьер РФ Белоусов не увидел в отказе ФНБ от доллара рисков для рубля
14:50
Происшествия
Прокуратура потребовала осудить москвичку на 18 лет за выкинутого в окно малыша
14:49
Общество
Малькевич назвал ключевые преимущества проекта реновации промзоны «Горская»
14:49
Экономика
Владимир Путин заявил о выходе российской экономики из вызванного пандемией кризиса
14:47
Армия
Лучшие расчеты парада Победы на Красной площади получили переходящие кубки
14:46
Политика
Постпред России при ЕС предрек Чехии «плохой конец» из-за антироссийской риторики
14:46
Экономика
Песков отметил постоянный характер процесса дедолларизации в России
Все новости

Smartavia запустила первый в истории рейс из Волгограда в Анапу

Общество
Smartavia запустила первый в истории рейс из Волгограда в Анапу
пресс-служба авиакомпании Smartavia

Москва, 3 июня. Авиакомпания Smartavia совершила первый в истории рейс из Волгограда в Анапу, где его торжественно встретили в местном аэропорту.

Такое направление для воздушной гавани оказалось новым. После посадки борт встретили по сложившейся авиационной традиции: для самолета организовали водную арку.

Перелеты между Анапой и Волгоградом будут осуществляться два раза в неделю, по четвергам и субботам. Вылет из Волгограда планируется в 02:20, а прилет в Анапу — в 03:55. Обратный рейс будет отправляться в 04:35 и приземляться в волгоградском аэропорту в 06:05.

Время в пути составит 1 час 30 минут. Авиабилеты и более подробная информация доступны на официальном сайте авиакомпании Smartavia, аэропорта Анапа и авиакассах города.

Авиакомпания Nordwind ранее произвела первый беспосадочный рейс из Владивостока в Петербург. Продолжительность полета составляет почти девять часов.

В России тем временем анонсировали появление еще одного лоукостера. Новая авиакомпания будет осуществлять полеты по средней полосе, передает «Ридус».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Smartavia запустила первый в истории рейс из Волгограда в Анапу
волгоград анапа smartavia
Комментировать
Самое популярное
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 100723 31 мая 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 47434 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Политика 41111 31 мая 2021
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Экономика 32106 1 июня 2021
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Экономика 22803 1 июня 2021
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Рейтинг@Mail.ru