Постпред России при ЕС предрек Чехии «плохой конец» из-за антироссийской риторики

Санкт-Петербург, 3 июня. Упреки со стороны Чехии в адрес России по инциденту во Врбетице в 2014 году закончатся либо излечением Праги от «коллективного безумства», либо «совсем плохо».

С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов. По его словам, прогнозы не являются его профилем, пишет «Политика Сегодня».

«Как может коллективное безумство закончиться? Если оптимистичный прогноз, то постепенным излечением (Чехии. — Прим. ред.) от этого недуга. А если нет — тогда совсем плохо. Не буду гадать», — подчеркнул он.

Ранее Чижов заявил, что Соединенные Штаты могут постараться помешать сертификации газопровода «Северный поток — 2», когда его достроят. Постпред РФ при ЕС подчеркнул, что Российская Федерация готова ко всему.