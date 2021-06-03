В Минобороны РФ указали на начало новой холодной войны

Москва, 3 июня. Новая холодная война методично распространяется в мире, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

По его словам, наиболее серьезные вызовы и угрозы безопасности обуславливаются несколькими тенденциями, которые прослеживаются в мире в настоящее время.

«Во-первых, сегодня мы наблюдаем формирование нового миропорядка. Видим тенденцию втягивания стран в «новую холодную войну», разделения государств на «своих» и «чужих», притом что «чужие» однозначно определяются в доктринальных документах как противник», — рассказал Фомин в интервью RT.

Все это, как отмечает государственный деятель, будет обсуждаться в рамках Московской конференции по международной безопасности. На мероприятие, в частности, приглашены представители руководства НАТО.