Онищенко выделил три основные причины для регулярных занятий спортом

Москва, 3 июня. Среди причин для регулярных занятий спортом можно выделить три главные, заявил депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко.

Движение является эволюционной потребностью человека. Спорт восстанавливает баланс между умственной и физической активностью и благотворно сказывается на состоянии здоровья, сообщает «Вечерняя Москва». Эволюция человека произошла именно благодаря физическим нагрузкам, подчеркнул Онищенко.

Молодое поколение проводит большую часть времени в виртуальном пространстве. Поэтому важно, чтобы взрослые объясняли детям необходимость занятий спортом. Кроме того, физические нагрузки улучшают общее состояние организма. Спорт влияет на продолжительность жизни и работоспособность, добавил депутат.

До этого Онищенко предупредил, что заболеваемость коронавирусом может вырасти к осени. Это произойдет, если не увеличатся темпы вакцинации.