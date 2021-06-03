Индия подчеркивает невоенный характер Четырехсторонней коалиции

Начальник штаба армии Индии подчеркнул невоенный характер Четырехстороннего альянса; в 2021 финансовом году ВВП Индии сократился впервые с 1980–81 года; министерство обороны Индии закрыло для импорта еще 108 наименований продукции военного назначения; министр иностранных дел Палестины сказал, что позиция Индии в ООН «душит работу Совета по правам человека»; журнал Environmental Research провел исследование воздействия карантина-2020 на загрязнение воздуха в крупнейших городах Индии — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Индия снова подчеркивает невоенный характер Четырехсторонней коалиции

В интервью СМИ на прошлой неделе начальник штаба армии Индии генерал М.М. Нараване заявил, что некоторые страны изображают Четырехсторонний альянс («Четверку» или Quad) как военный союз, чтобы вызвать «необоснованные опасения», несмотря на отсутствие конкретных доказательств в поддержку таких заявлений.

Утверждая, что «Четверка» не намерена становиться военным альянсом, генерал Нараване подчеркнул, что она должна быть многосторонней группировкой, занимающейся вопросами, специфичными для Индо-Тихоокеанского региона.

Генерал Нараване отметил, что «Четверка», включающая Индию, США, Японию и Австралию, сосредоточена на продвижении общих демократических идеологий и обеспечении свободного, открытого и инклюзивного Индо-Тихоокеанского региона на фоне возрастающей глобальной озабоченности по поводу растущего влияния Китая.

«Четверка» не собирается и не пытается быть военным союзом. Это должна быть плюрилатеральная группировка, которая фокусируется на вопросах, специфичных для Индо-Тихоокеанского региона», — сказал генерал Нараване в интервью СМИ.

Some countries portrayed Quad as military alliance to raise 'unsubstantiated fears': Army chief https://t.co/uXEkxpqruq — TOI India (@TOIIndiaNews) May 30, 2021

Предварительные данные о ВВП Индии за 2020–21 финансовый год

По данным Национального Статистического Управления Индии, в 2020–21 финансовом году было зафиксировано сокращение ВВП на 7,3%. ВВП страны сократился впервые с 1980–81 годов. Все же, в четвертом квартале 21 финансового года ВВП вырос на 1,6%.

«Государственные расходы на конечное потребление выросли на 28%, в то время как частные расходы на конечное потребление выросли на 2,6%. Влияние второй волны пандемии можно увидеть в показателях ВВП за 1 квартал 22 финансового года, поскольку большинство штатов ввели карантины и другие ограничения с апреля», — прокомментировал данные Дипти Мэтью, экономист компании Geojit Financial Services.

Nominal GDP has also seen similar improvement over the quarters of the FY 2020-21 with the growth rates of -22.3%, -4.4%, 5.2% and 8.7% for Q1, Q2, Q3 and Q4 respectively.@Rao_InderjitS @PIB_India @NITIAayog @PMOIndia — Ministry of Statistics & Programme Implementation (@GoIStats) May 31, 2021

Секторальные данные показывают, что индийская экономика движется по пути восстановления, а такие отрасли, как строительство, обрабатывающая промышленность и финансовые услуги сообщают о росте. Однако из-за второй волны пандемии, пришедшейся на апрель и май, восстановление может замедлиться.

Раджнатх Сингх утвердил ограничения на импорт 108 наименований оборонной продукции

В рамках развития индийской военной промышленности министр обороны Раджнатх Сингх одобрил введение ограничений на импорт 108 видов военного оружия и систем, таких как бортовые системы раннего предупреждения, танковые двигатели и радары.

Первый список оборонных товаров, запрещенных к импортированию, состоял из 101 наименования и был опубликован в прошлом году.

Новые ограничения будут поэтапно вступать в силу в период с декабря 2021 по декабрь 2025 года, заявили официальные лица.

Перечень был подготовлен министерством обороны после нескольких раундов консультаций с государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Первый список товаров, запрещенных для импорта, включал в себя буксируемые артиллерийские орудия, ракеты малой дальности класса «земля-воздух», крылатые ракеты, морские патрульные суда, системы радиоэлектронной борьбы, ракетные суда нового поколения, плавучие доки и противолодочные ракетные установки.

Предполагается, что запрет придаст дополнительный импульс процессу локализации при активном участии государственного и частного секторов.

facebook.com / Rajnath Singh

За последние несколько лет правительство Индии приняло ряд мер по стимулированию отечественной оборонной промышленности. Особое внимание этому вопросу было уделено после обострения конфликта на индийско-китайской границе в мае 2020 года.

Новая политика министерства обороны в области оборонных закупок предусматривает достижение оборота оборонного производства к 2025 году в размере 25 миллиардов долларов США.

Министр иностранных дел Индии посетил США

Визит министра иностранных дел Индии С. Джайшанкара в США на прошлой неделе стал первым визитом министра Индии с момента инаугурации Джо Байдена в январе этого года.

За исключением президента США и вице-президента Камалы Харрис, Джайшанкар встретился с большинством ключевых фигур в администрации, которые имеют влияние на отношения США и Индии. В их число вошли государственный секретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, президентский посланник по вопросам изменения климата Джон Керри, торговый представитель США Кэтрин Тай и директор Национальной разведки Аврил Хейнс. Джайшанкар также встретился с членами Конгресса США и бизнес-ассоциациями.

В отношении ситуации со второй волной пандемии COVID-19, миссия Джайшанкара состояла в том, чтобы мобилизовать политическую поддержку в Вашингтоне для увеличения доступности вакцин для Индии. Сообщения из США описывают переговоры по этому вопросу как «позитивные».

Другой важной целью визита Джайшанкара было разработать амбициозную повестку дня двусторонних отношений на ближайшие несколько лет. Нет никаких сомнений в том, что «Четверка», или Четырехсторонний альянс, включающий Австралию и Японию наряду с Индией и США, стала важным новым элементом углубляющихся связей между Дели и Вашингтоном. Джайшанкар подтвердил твердую политическую приверженность Индии «Четверке», которая возникла в результате двустороннего сотрудничества в области обороны и теперь готова сформировать Индо-тихоокеанский региональный порядок безопасности.

Indian External Affairs Minister (EAM) S Jaishankar met US Secretary of State Antony Blinken in Washington They discussed about the issues like covid-19 relief and Indo-Pecific cooperation in Quad"Secretary Blinken and ... Full story: https://t.co/cs0lQjN65K — Joanne Serrieh (@SerriehJoanne) June 3, 2021

Если Индо-Тихоокеанский регион станет новым региональным якорем для индийско-американских отношений, то Дели и Вашингтон расширят свое сотрудничество по целому ряду глобальных вопросов, включая безопасность здравоохранения, изменение климата и торговлю. По пути в Вашингтон Джайшанкар встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и передал решимость Индии сделать результативным свое нынешнее пребывание в качестве непостоянного члена СБ ООН. Все указывает на то, что Дели добивается большей синергии между своей двусторонней дипломатией в Вашингтоне и многосторонностью в Нью-Йорке.

Индия меняет курс по палестинскому вопросу

27 мая на однодневной специальной сессии Комиссия ООН по правам человека приняла резолюцию, в которой впервые была создана постоянная комиссия по расследованию без ограничения по времени. Резолюция, соавтором которой выступила Палестина, была одобрена 24 голосами «за», девятью «против» и 14 воздержавшимися. Индия оказалась среди воздержавшихся.

Три дня спустя министр иностранных дел Палестины Риад Малики написал своему индийскому коллеге С. Джайшанкару, чтобы «выразить нашу озабоченность позицией, занятой Республикой Индия на 30-й специальной сессии Совета по правам человека 27 мая 2021 года».

Palestinian FM sends strong letter to EAM Jaishankar, protesting Indias abstention on UN resolution on human rights, says India "missed an opportunity to stand with intl community at a turning point" @janusmyth reports @the_hinduhttps://t.co/bX7LNOWyFB — Suhasini Haidar (@suhasinih) June 3, 2021

Малики отметил, что резолюция является «консолидацией» многолетних расследований различными учреждениями «серьезных нарушений со стороны Израиля».

«Поэтому то, что вы воздержались (от голосования — прим. Ред.), душит важную работу Совета по правам человека [в] продвижении прав человека для всех народов, включая палестинский», — сказал Малики министру иностранных дел Индии С. Джайшанкару.

Малики указал, что палестинский народ был «исключен из сферы применения универсального и незаменимого принципа подотчетности, являющегося необходимым условием справедливости и мира».

Подробнее о том, как и почему менялась позиция Индии по арабо-израильскому конфликту

Федеральное агентство новостей /

Резолюция Совета Безопасности ООН уполномочивает Комиссию по расследованию изучить «все коренные причины повторяющейся напряженности, нестабильности и затягивания конфликтов, включая систематическую дискриминацию и репрессии по признаку национальной, этнической, расовой или религиозной принадлежности».

Индия не привела никаких причин своего голосования по этой резолюции.

India has abstained on the resolution at UN Human Rights Council to set up Commission of Inquiry on human rights violation in occupied Palestinian territory including East Jerusalem and in Israel, said Indian envoy to United Nations, Indra Mani Pandey.#indiastandswithpalastine — Eyewitness Daily (@EyewitnessDail1) May 28, 2021

Приветствуя достигнутое сторонами прекращение огня, постоянный представитель Индии при ООН в Женеве Индра Мани Пандей заявил, что ни одна из сторон не должна пытаться «в одностороннем порядке изменить существующий статус-кво, в том числе в Восточном Иерусалиме и его окрестностях».

Отдельную критику представителя Индии вызвали действия ХАМАС.

«Неизбирательные ракетные обстрелы из Газы, направленные против гражданского населения в Израиле, которые мы осудили, и ответные авиаудары по Газе за последние две недели причинили огромные страдания и привели к гибели, в том числе гражданки Индии — воспитательницы в израильском городе Ашкелон», — отметил Пандей.

Улучшение качества воздуха в Индии после карантина

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Environmental Research, карантин, введенный в Индии в прошлом году из-за пандемии COVID-19, привел к значительному улучшению качества воздуха и снижению температуры поверхности земли в основных городских районах страны.

Результаты дают убедительные доказательства потенциальных экологических выгод от более масштабной реализации политики ограничения передвижения.

Исследование показало, что запреты на поездки и производственную деятельность, введенные в начале пандемии, привели к значительному улучшению состояния окружающей среды из-за значительного сокращения использования наземного и воздушного транспорта.

Air quality improved during lockdown in India, study shows https://t.co/cmn99v1iNX via @TheSiasatDaily — ????Shad Mohammad شاد محمد ???? (@shadstar5) June 3, 2021

Исследователи использовали данные ряда датчиков наблюдения Земли для измерения изменений температуры поверхности и атмосферных загрязнителей и аэрозолей. Они сосредоточились на шести крупных городских районах: Дели, Мумбаи, Калькутте, Ченнаи, Бангалоре и Хайдарабаде, сравнивая данные во время карантина в марте — мае прошлого года с предпандемическими годами.

Исследование показало значительное снижение содержания диоксида азота (NO2), парникового газа, выделяемого при сжигании ископаемого топлива, эквивалентного среднему снижению на 12% по всей Индии и на 31,5% по шести городам.

По словам исследователей, в столице Индии произошло сокращение на 40%.

Исследование также показало, что температура поверхности Земли над крупными городами Индии существенно снизилась по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет (2015–2019 годы).

«Карантин обеспечил естественный эксперимент, чтобы понять связь между урбанизацией и местным микроклиматом. Мы четко наблюдали, что снижение содержания загрязняющих веществ в атмосфере привело к снижению местной дневной и ночной температуры. Это важный вывод, который необходимо учитывать при планировании устойчивого городского развития», — сказал соавтор исследования Джаду Дэш, профессор Университета Саутгемптона в Великобритании.

Не совсем понятно, как возможно использовать ту же политику более масштабно, учитывая экономическую стоимость введения общенационального карантина. Возможно, это намек на то, что карантины станут неотъемлемой частью нашей жизни.