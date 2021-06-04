Поставки оружия боевикам и убийства журналистов: мафиози Пекер продолжает разоблачать политиков Турции

Криминальный авторитет Седат Пекер выпустил на своем YouTube-канале уже восемь из двенадцати обещанных видео. С каждым роликом ажиотаж по поводу заявлений мафиози растет, а ставки становятся все выше — блогер пообещал опубликовать в ближайшем будущем досье и на президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Но пока мы расскажем о нераскрытых смертях двух журналистов, наркотрафике из Венесуэлы и поставках оружия террористам в Сирию.

Международная редакция ФАН разбиралась, насколько популярным стал Седат Пекер и на кого направлены все его разоблачения.

Небывалая популярность

Видео криминального авторитета Седата Пекера с разоблачениями окружения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана получили небывалую популярность в республике. Его материалы ждут, смотрят, обсуждают и провоцируют буйные обсуждения как в соцсетях, так и на крупных телеканалах.

Одно из его видео за несколько суток набрало 17 миллионов просмотров на YouTube — цифра едва ли достижимая ранее в турецком сегменте Интернета. Последний ролик увидели более 13 миллионов человек. Известный турецкий журналист Абдуррахман Дилипак назвал заявления Пекера «турецкой WikiLeaks».

В Турции шутят, что «сериал» турецкого мафиози дал бы фору популярному в стране стриминговому сервису Netflix. Впрочем, на некоторое время ролики криминального авторитета, которые обозвали «Седат Пекер vs ПСР» (правящая в Турции «Партия справедливости и развития» — прим. ред.), даже оказались на вершине рейтинга 250 лучших телевизионных программ по версии IMDb. Впоследствии «творчество» одного из лидеров турецкого преступного мира все же удалили с сайта.

Sosyal medyada Sedat Peker için esprili bir Netflix afişi hazırlandı. pic.twitter.com/uL3BNEd40J — ????Muhbir (@AjansMuhbir) May 16, 2021

Самому Седату Пекеру даже посвящают песни. Проживающий во Франции дуэт Ben&Az снял видеоклип Sedat Peker, который оценил сам криминальный блогер.

Несмотря на то, что проправительственные СМИ республики пытаются замять происходящее, ролики Седата Пекера вышли далеко за пределы его страны. Такие известные издания, как Financial Times, New York Times, Washington Post, The Guardian и многие другие, затронули в своих статьях коррупционные схемы и преступления, о которых рассказывает мафиози в своих видео.

Кроме того, важно отметить, что, согласно опросу исследовательской компании Avrasya, около 75% респондентов полностью или частично доверяют заявлениям мафиози.

Дело в посредничестве

После жесткого ответа главы МВД Турции Сулеймана Сойлу на заявления Седата Пекера о связях с организованной преступностью и тайном сотрудничестве в прошлом (речь об этом шла в первой статье об отровениях турецкого мафиози), между ними двумя возникла новая волна напряженности.

В своем пятом видео преступный авторитет пообещал, что не оставит действующего министра внутренних дел в покое.

«Я буду это делать по частям, буду причинять тебе боль один раз в неделю. Да, ты мой обратный билет. Ты был джокером, на котором я делал все свои ставки. Ты сжег нас», — сказал Пекер, напоминая, что именно Сойлу предупредил о готовящемся против него деле.

После этого депутат оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП) Озгюр Озель в одном из интервью на местном телевидении предположил, что журналист и основатель сайта Internethaber Хади Озышык является неким посредником между главой МВД и мафиози. Сам журналист резко опроверг эти догадки, сказав, что если бы это было так, то он являлся бы «подлым и бесчестным негодяем».

В результате Пекер, в свойственной ему манере разоблачителя, опубликовал в соцсетях два видео, на которых он беседует с Озышыком по FaceTime. Криминальный авторитет подчеркнул, что не в его правилах подставлять людей, однако делать из себя дурака впредь никому не позволит.

Kıymetli dostlarım,

İnternethaber sitesinin sahibi olan hadi özışık - süleyman özışık kardeşler en yakınları olan süleyman soyluyla benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar, söyleyen şerefsizdir demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem. pic.twitter.com/HRURnpPKu1 — Sedat Peker (@sedat_peker) May 18, 2021

В первом звонке по видеосвязи основатель Internethaber отмечает, что до этого разговаривал с главой МВД Сулейманом Сойлу, и даже пересказал отрывки из этой беседы. Также журналист добавил, что находится «между двумя дорогими друзьями», имея в виду Пекера и Сойлу. А на других видеокадрах он просит мафиози вырезать его имя из ролика на YouTube, ибо это может создать для него неприятности.

После произошедшего Хади Озышык в своем Twitter-аккаунте публично извинился перед главой МВД и турецкой общественностью за то, что открыто обманывал на протяжении последних дней. Как отметил журналист, он действительно знал Седата Пекера и созванивался с ним несколько раз, чтобы положить конец «неприятному положению» в Турции из-за разоблачений лидера преступного мира.

KAMUOYUNA DUYURU

Sayın Süleyman Soylu'nun benim üzerimden yıpratılmasından ötürü üzgünüm. @suleymansoylu ve kamuoyundan özür diliyorum. @slymnoz pic.twitter.com/bXsxaInHfG — Hadi OZISIK???????? (@HadiOzisik) May 19, 2021

Кроме того, он отметил, что беседовал с мафиози без ведома Сулеймана Сойлу, а также выказывал поддержку Пекеру в ходе разговора из-за того, что тот настойчиво продолжал гнуть свою линию. Озышык заявил, что берет на себя ответственность за то, что его хорошие намерения обернулись плохими последствиями.

В свою очередь министр внутренних дел был неприятно озадачен инцидентом. В одном из интервью он вновь подчеркнул, что в своей жизни никогда не был знаком с Седатом Пекером, и добавил, что братья Озышыки использовали его имя для того, чтобы подставить, якобы, в связях с мафией.

Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın adreslerinde arama! Telefon ve bilgisayarlarına el konuldu.https://t.co/Jn2KETZE3k — Sabah Gazetesi (@Sabah) May 22, 2021

В итоге Сулейман Сойлу подал в суд на двух братьев журналистов, обвинив их в клевете, оскорблениях и осознанной помощи преступной группировке. В домах Озышыков прошли обыски, принадлежавшие им телефоны и электронные материалы были конфискованы.

Одним словом, Пекер считает, что Сойлу пытался выйти на него через журналистов, сам министр опровергает подобные утверждения, а Озышык подчеркивает, что связывался с мафиози по собственной инициативе.

Два давних убийства

Еще один эпизод, который Седат Пекер «достал из прошлого», это убийства двух журналистов, совершенные в 1990-е годы. Первое — смертельное покушение на журналиста и писателя Кутлу Адалы. Он был расстрелян неизвестными 6 июля 1996 года в Никосии. Убийство публициста остается нерасследованным по сей день.

Важно отметить, что Кутлу Адалы был представителем турецкого меньшинства на Кипре, однако являлся ярым противником оккупации острова со стороны Анкары и принудительного переселения туда турок и курдов с материка. Исполнителями его убийства, как правило, указываются ультраправые турецкие националисты из организации «Серые волки».

Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı cinayetlerine ilişkin iddialarının ardından basın sendikalarından açıklama: Savcıları göreve çağırıyoruz, susan herkes suç ortağıdırhttps://t.co/kNwNRDPOfg pic.twitter.com/DYMKpwmOIW — BBC News Türkçe (@bbcturkce) May 24, 2021

Седат Пекер в своем седьмом ролике на YouTube указал на причастность экс-главы МВД Мехмета Агара и бывшего советника начальника Главного управления безопасности и сотрудника турецкой разведки Коркута Экена к смерти Адалы. По словам криминального авторитета, Агар позвонил ему и попросил предоставить киллера. Пекер, будучи ярым националистом, предложил в качестве убийцы журналиста своего брата — Атиллу. Так Коркут Экен и Атилла Пекер отправились на Северный Кипр, но в итоге смертельное нападение на Кутлу Адалы совершили другие люди.

«Прошло время, они вернулись через 3–4 дня, они не пересеклись с ним (Кутлу Адалы — прим. ред.). Я поговорил с Коркутом, и он сказал, что они снова туда полетят. А потом, когда мы встретились, Коркут сказал мне, что все уже сделано. Выяснилось, что другая банда совершила убийство», — рассказал криминальный лидер.

После заявлений Седата Пекера журналистские организации и некоторые кипрские политики потребовали возобновления расследования убийства Кутлу Адалы. 24 мая пресса Северного Кипра вынесла на обложки своих изданий новую информацию об убийстве журналиста и потребовала от правительства непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) повторного инициирования расследования.

Kıbrıs Gazeteleri Kutlu Adalı cinayetini manşet yaptı. KKTC CB Ersin Tatar, Kutlu Adalı cinayetinin araştırılması için Polis Genel Müdürü’ne talimat vereceğini açıkladı. AKP, Kulağının üstüne yattı, öldüreni ve öldürteni aramıyor, Öldüremeyen Atilla Peker'i kaptı... pic.twitter.com/F9GW948hGB — Zahit ENGİN (@ZahiT_EngiN) May 24, 2021

Блогер-мафиози также отметил, что Кутлу Адалы проводил расследование инцидента с разграблением монастыря Апостола Варнавы на Кипре и «собирался сдать остров грекам-киприотам». Кстати, согласно версии журналиста, ответственным за грабеж храма является генерал Галип Менди, бывший командир т.н. «Гражданской обороны». Впоследствии он станет начальником жандармерии Турции.

В результате Атилла Пекер был задержан, но не в связи с убийством Адалы, а по обвинению в незаконном хранении оружия. Сам брат скандального мафиози в одном из интервью отметил, что действительно летал на Кипр вместе с Коркутом Экеном для убийства местного журналиста. По его словам, тогда он вовсе не знал, что Адалы — работник СМИ, а все это время ему лишь рисовали образ, что журналист якобы был чуть ли не боевик запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» (РПК).

Sedat Peker’in ağabeyi Atilla Peker, Kutlu Adalı suikastı ile ilgili yaptığı suç duyurusunun detaylarını SÖZCÜ’ye anlattı https://t.co/Osm1TZGcT0 — Sözcü (@gazetesozcu) May 29, 2021

Что касается Коркута Экена, то он полностью отвергает причастность к убийству кипрского журналиста и утверждает, что даже не знал его. По словам бывшего сотрудника разведки, он действительно летал на Северный Кипр вместе с Атиллой Пекером, но не с целью совершить покушение, а для расследования деятельности РПК на острове.

Кроме того, точно известно, что во время поездки на Северный Кипр Экен и Пекер встречались с тем самым генералом Галипом Менди — это подтверждают все трое в своих интервью. Кстати, Менди отметил, что при встрече у Экена был кейс, но что было внутри, он не знал. Мог ли быть причастен генерал к убийству журналиста, расследовавшего ограбление храма с его участием? Этот вопрос по-прежнему остается открытым и очень интересным, особенно для родственников Кутлу Адалы.

Вторым инцидентом, про который рассказывает криминальный авторитет, является загадочная смерть журналиста издания Cumhuriyet Угура Мумджу, занимавшегося на тот момент исследованиями связей «Рабочей партии Курдистана» с турецкой разведкой. В январе 1993 года он вышел из дома и сел в свою машину марки Renault 12. Когда он завел ее, произошел взрыв. Убийство также до сих пор не раскрыто.

По словам Седата Пекера, к смерти работника популярного издания опять же причастен Мехмет Агар.

«Вы можете не соглашаться с моим мнением, но я думаю, что Угур Мумджу — шахид (мученик — прим. ред.). Он был порядочным, славным человеком, прежде всего, честным, почему его убили? Посмотрите на его расследования. В районах, где есть терроризм, всегда есть поля с наркотиками и торговля оружием. Когда он был убит, кто приехал первым? Мехмет Агар! Убийцы всегда приезжают на место самыми первыми», — сказал он в своем седьмом видео.

На фоне того, как местные и международные журналистские организации требовали немедленно инициировать расследование инцидентов, в Турции не торопились снова поднимать документы и погружаться в, казалось бы, забытое прошлое. Однако 1 июня Генпрокуратура все же начала расследование убийства Кутлу Адалы. В рамках него Атилла Пекер дал показания, после чего был отпущен под судебный контроль и подписку о невыезде.

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker, gazeteci Kutlu Adalı'nın 1996'da Kuzey Kıbrıs'ta öldürülmesiyle ilgili olarak ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. https://t.co/yJM8JZ83bk — BBC News Türkçe (@bbcturkce) June 2, 2021

Кокаиновые поездки сына бывшего премьера

Среди других наиболее громких разоблачений Седата Пекера нельзя не упомянуть причастность турецкого истеблишмента к наркотрафику из Латинской Америки. Мафиози и в предыдущих видео затрагивал эту тему, однако в своем седьмом ролике это вызвало широкий резонанс у общественности.

Дело в том, что, по словам криминального блогера, устанавливать маршрут наркотиков в Венесуэлу ездил не кто иной, как Эркам Йылдырым, сын бывшего премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма.

Пекер отмечает, что раньше кокаин шел через Колумбию. Однако после того, как в июне 2020 года власти латиноамериканской страны конфисковали 4,9 тонн наркотиков, Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) усилило свою деятельности в том районе и маршрут пришлось перестраивать. Наиболее подходящей страной оказалась Венесуэла, в которой отсутствует антинаркотическое ведомство Вашингтона.

«Кто отправился в Венесуэлу, чтобы построить новый маршрут после того, как этот товар был пойман? Эркам Йылдырым, сын нашего бывшего премьер-министра Бинали Йылдырыма. В начале этого года в январе он ездил туда на четыре дня, а затем снова на четыре дня в феврале», — заявил мафиози в изгнании.

В причастности к незаконному обороту наркотиков и отмыванию денег между Турцией и странами Южной Америки криминальный авторитет также обвинил и Халила Фальялы, турецко-кипрского бизнесмена. По словам Пекера, Фальялы является истинным владельцем острова. К слову, DEA на протяжении уже пяти лет разыскивает этого криминального предпринимателя.

Sedat Peker'in işaret ettiği kilit isimlerdendi: Halil Falyalı'nın ABD'de 5 yıldır uyuşturucu ve kara para aklama suçlarından arandığı ortaya çıktıhttps://t.co/8ICQJJV2v5 pic.twitter.com/MyN4QXUvSS — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 25, 2021

Как отмечает Седат Пекер, Эркам Йылдырым часто летал на Северный Кипр и бывал гостем в казино или отеле Халила Фальялы. При этом мафиози отметил, что не думает, что сам Бинали Йылдырым связан с организацией грязного бизнеса. Блогер снова обвинил Мехмета Агара в причастности ко всему наркотрафику в Турции.

«Итак, а где же находится Мехмет Агар в этой цепочке? Прямо посередине. Вы только посмотрите на благородную дружбу Эркама Йылдырыма с Сулейманом Сойлу и его окружением», — отметил уголовный авторитет. — Мехмет Агар — друг всех наркоторговцев. Он брал деньги у всех них и решал их дела».

Не удивительно, что Фальялы отрицает знакомство с семьей Йылдырымов, добавляя, что «не видел их даже в пределах трех километров».

Сам Бинали Йылдырым также резко отверг причастность его семьи к наркотрафику, при этом не стал отрицать поездку его сына в Южную Америку. По словам бывшего премьера, Эркам Йылдырым летал в Венесуэлу, чтобы раздать защитные маски и комплекты тестов на COVID-19.

«В период, когда в Венесуэле проходили выборы, там была группа дружбы Турции, и он (Эркам Йылдырым — прим. ред) был с ними. В некоторых соцсетях говорится, что он отправился с официальной делегацией, что неправда. Он совершил этот визит, купив билет за свои средства, покрывая свои расходы», — пояснил политик.

Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına açıklama: 'Hukuki yollar açık, biz de gerekli adımları atacağız'https://t.co/7mCmZWNgyo pic.twitter.com/sxDBXRoeXh — BBC News Türkçe (@bbcturkce) May 24, 2021

В итоге Эркам Йылдырым подал в суд на Седата Пекера, обвинив его в оскорблениях, клевете и выдумке преступления.

Масла в огонь подлили заявления венесуэльского журналиста Роберто Дениза, который заявил, что гуманитарную помощь Венесуэле поставляли Россия и Китай, а про турецкую поддержку со средствами защиты он не помнит. Журналист также рассказал, что за последнее время министр нефти Венесуэлы Тарек Эль-Айссами, разыскиваемый Вашингтоном за контрабанду наркотиков, приезжал в Турцию четыре или пять раз.

Venezuelalı gazeteciden dikkat çeken Erkam Yıldırım ve Petrol Bakanı iddiası



????"Türkiye'den yardım geldiğini hatırlamıyorum"

????"ABD'de uyuşturucu kaçakçılığından aranan Bakan 4-5 kez Türkiye'yi ziyaret etti" https://t.co/j3FZqpk5yX pic.twitter.com/2AhGn0KE08 — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 29, 2021

Оружие сирийским боевикам и ливийские авантюры

Очередным «откровением» Седата Пекера стало раскрытие линии поставок боеприпасов сирийским радикалам. В своем восьмом видео криминальный авторитет утверждает, что вместе с грузовиками «подмоги», которые он направлял в Сирию, поставлялось и оружие группировке «Джебхат Ан-Нусра»1 (сейчас — «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ). Обе террористические организации запрещены в РФ).

При этом уголовный лидер подчеркивает, что партии оружия, БПЛА и снаряжение отправлялись через консалтинговую компанию по вопросам обороны, строительной промышленности и торговли (SADAT), основанную бывшим советником президента Турции Аднаном Танрыверди.

В действительности SADAT — не простая организация, обучающая иностранных военных и гражданских внутри Турции. За ширмой «консалтинговой компании» скрывается личная армия Реджепа Тайипа Эрдогана, состоящая из преданных фанатиков, исламистов и националистов. Исполняя заказ Анкары на внешнюю экспансию и воссоздание Османской империи, SADAT берет на себя роль местных сил обороны для противодействия любым акциям гражданского неповиновения в самой Турции.

Таким образом, по словам мафиози, оружие должно было направляться сирийским туркменам, но в итоге без его ведома оно поступало боевикам «Джебхат ан-Нусры», которые как раз и воевали с туркменами-суннитами.

Упомянул криминальный авторитет и поставку внедорожников Mitsubishi бывшей «Джебхат ан-Нусре». Автомобили пересекали границу в составе выходящей из Турции гуманитарной колонны, а после были переданы радикальным исламистам.

Мафиози также заявил о торговле сырой нефтью, чаем, сахаром, алюминием, железом и старыми автомобилями на миллиарды долларов с упомянутой террористической организацией. По его словам, все сделки получали одобрение со стороны главы администрации президента Турции Метина Кыратлы. Затем по иерархии вопрос переходил предпринимателям Мурату Санджаку и Рамазану Озтюрку. После к делу подключался ответственный по вопросам экономики в «Джебхат ан-Нусре» Абу Абдуррахман.

Sayın SEDAT PEKER'den, BAYIRBUCAK TABURU TÜRKMEN MÜCAHİTLERİ'ne Destek Konvoyunun Fotoğrafları pic.twitter.com/uIpUjZipeG — Sedat Peker (@sedat_peker) November 20, 2015

На самом деле, утверждения Седата Пекера являются констатацией ранее известных фактов о военных авантюрах правительства Эрдогана в Сирии. Российская сторона еще несколько лет назад заявляла, что располагает информацией о сотрудничестве Анкары с террористическими группировками в САР. Несмотря на это, мировая общественность предпочитала закрывать глаза на эти факты, настойчиво обвиняя легитимного президента арабской республики Башара Асада во всех возможных преступлениях.

В компании SADAT в свою очередь опровергли причастность к поставкам оружия «Джебхат ан-Нусре». Согласно их пресс-релизу, организация не имеет никакого отношения к нелегальным трансграничным операциям, считает заявления Пекера «клеветнической кампанией» и призывает его предоставить доказательства.

«SADAT Defense не проводила обучение, не отправляла вооружение, не оказывала консультаций и не предоставляла аналогичных услуг ни одной группировке в Сирии», — говорится в заявлении.

Мурат Санджак, который, по словам мафиози, еще и укрывает «пропавшего» экс-министра финансов и зятя Эрдогана Берата Албайрака в своем доме, также полностью отверг свою причастность к нелегальным поставкам.

«У меня не было даже торговли спичками в Сирии, и даже капля воды не попала в горло моих двух дочерей от торговли, которой не было как таковой», — написал он в своей соцсети.

Бизнесмен также заявил, что Албайрак никогда не приходил в его дом, что можно отследить при помощи билинга его телефонна.

При всем вышесказанном любопытно, что отправку оружия радикалам в Сирию вроде как уже никто не отрицает — теперь криминальные авторитеты лишь пытаются переложить ответственность за это друг на друга, в то время как мировые правозащитники и вовсе попросту отказываются обращать внимание на происходящее.

В самой Турции на высшем уровне связи элиты с «Джебхат ан-Нусрой» обсуждать тоже не стали. Когда прокурдская «Партия демократии народов» (ПДН) призвала провести расследование деятельности SADAT в Сирии, ПСР и ее союзники в лице националистов, имея большую часть голосов в парламенте, отклонили данное предложение.

HDP’nin SADAT hakkındaki iddialara ilişkin araştırma önergesi AKP ve MHP’li vekiller tarafından reddedildihttps://t.co/BEE5xNNyxZ pic.twitter.com/KLPFzGlDY8 — Haberdar (@Haberdar) June 1, 2021

Помимо сирийских авантюр, Пекер затронул действия Анкары в Ливии. По его словам, присутствие Турции в Ливии необходимо для «Голубой родины» — доктрины Турции, претендующей на обширную морскую юрисдикцию в Эгейском и Средиземном морях.

Мафиози отметил, что общался с одним из турецких министров, который сообщил ему о причине ухода в отставку бывшего премьер-министра Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа. Криминальный лидер, ссылаясь на слова министра, сказал, что во время двусторонних переговоров Эрдоган требовал от Сарраджа, чтобы тендеры в Ливии выигрывали определенные турецкие компании, которыми владеют приближенные президента.

После этого ливийские бизнесмены и те, кто ранее поддерживал экс-главу ПНС во время войны, стали оказывать давление на Сарраджа из-за этих контрактов, утверждая, что они сами будут реализовывать проекты в их стране. В итоге бывший премьер ПНС, оказавшийся под прессингом, вынужден был уйти в отставку.

Ранее среди причин ухода в отставку экс-главы правительства Триполи рассматривали серьезные проблемы со здоровьем. Существуют предположения, что он был болен раком и проходил лечение в Италии. Однако наиболее вероятным поводом для его отставки стало изменение политической обстановки, обусловленное завершением процесса формирования переходного правительства по итогам Ливийского форума политического диалога (ЛФПД) в Женеве, которое возглавил Мухаммад Юнис аль-Манфи.

«Кто же те, кто пал смертью мучеников в Ливии? Почему все деньги в этой стране (Турции — прим. ред.) получают 5–10 семей? Почему наш народ нищий?», — продолжил задавать крайне любопытные вопросы Пекер.

Also in Peker's latest: AKP/Erdogan demanded the GNA award contracts to AKP-linked companies; claims this led to Serraj's resignation.



He mentions Turkish martyrs in Libya. LNA source says this is ~50. 100s of TR-backed Syrian mercenaries died in Libya; apparently don't count. pic.twitter.com/Qh1VvwK6ax — Lindsey Snell (@LindseySnell) May 31, 2021

Интересно, о каких «мучениках» в Ливии идет речь? О турецких военных и боевиках-националистах (например, Мурата Полата), или о наемниках Анкары из фракций т.н. «Сирийской национальной армии» (СНА)? Очевидно, и по этому поводу у мафиози может быть информация от авторитетных источников.

Что дальше?

Реджеп Тайип Эрдоган долго не реагировал на разоблачения Седата Пекера, однако 26 мая, выступая на собрании своей партии в парламенте, он все же нарушил молчание. Президент заявил о своей поддержке главе МВД Сулейману Сойлу. По словам турецкого лидера, всему виной стоящие за Пекером «кукловоды» и их инструменты, а мафиози угрожает вовсе не министру, а «строительству большой и великой Турции».

Эрдоган также вступился за Бинали Йылдырыма и его сына, тем самым опровергая причастность последнего к наркотрафику из Латинской Америки. Он также подчеркнул, что Турция будет следить за всеми террористами и лидерами преступных группировок до тех пор, пока они не будут экстрадированы и не предстанут перед правосудием. На следующий день суд Анкары выдал ордер на арест криминального блогера.

В своем последнем видео Седат Пекер, разозленный произошедшим, заявил, что в своем следующем ролике будет говорить о Реджепе Тайипе Эрдогане.

«Все, о чем я говорю, народ знает, однако они (соратники — прим. ред.) тебе не рассказывают. Только ты этого не знаешь, они окружили тебя. Остальные все знают. Пока я жив, я никогда не буду проявлять неуважение к тебе. Но если ты не хочешь всего этого видеть, я не хочу, чтобы меня называли предателем. Я не предатель. Ты знаешь это лучше всего. Я был рядом, когда у тебя не было сил. А среди них не было ни одного. Я не ожидал аплодисментов, я не был на передовой, я тоже делал все, что мог. Мы поговорим в следующем видео, брат Тайип, вместе наедине, как брат с братом. Я подкреплю свои рассказы открытыми и ранее незнакомыми доказательствами. Я не агент. Я покажу это всему миру», — сказал Пекер.

Таким образом, если раньше можно было предполагать, что действующий турецкий президент стоит за Пекером, чтобы убрать своего потенциального конкурента Сулеймана Сойлу, то сейчас эта версия становится все менее вероятной. В связи с этим мотивы криминального авторитета становятся все более загадочными, и для окончательных выводов необходимо будет досмотреть все 12 видео до конца. Либо же все гораздо проще — Пекер действует из побуждений справедливости (в его понимании) и мести за аресты его людей и готовившемся деле против него.

Одной из версий мотивов блогера также рассматривалась активная работа западных спецслужб, которые намеревались поставить Эрдогана в затруднительное положение накануне встречи с президентом США Джо Байденом, намеченной на 14 июня в рамках саммита стран-членов НАТО. Однако и эта концепция с трудом вписывается в происходящее. Пекер заявил, что не будет публиковать видео про действующего президента до встречи с американским президентом.

Bazı maaşı namusu kadar olan gazeteciler benim bu pazar Tayyip abiyle helalleşmek için çekeceğim videoyu 14 Haziran’da Sayın Joe Biden ile yapacağı görüşmede Tayyip abinin elini zayıflatmak için çekeceğimin propagandasını yapmaktalar. — Sedat Peker (@sedat_peker) June 2, 2021

Таким образом, мафиози решил поменять планы, и следующее видео, которое выйдет 6 июня, будет посвящено не Эрдогану, а некому депутату. При этом криминальный лидер подчеркнул, что он «не делает шаг назад» и обязательно все расскажет о президенте после 14 июня.

В целом для правящей элиты расследования Пекера действительно не обещают ничего хорошего. На фоне падения рейтингов Эрдогана и его ПСР, видео мафиози, очевидно, спровоцировали очередную волну кризиса доверия к властям в турецком обществе все сильнее, а также проявили фундаментальную проблему республики — неразрывную связь властей с криминальным миром. Сейчас же остается ждать следующих видео мафиози.

1 Организация запрещена на территории РФ.