ФАН представляет новый проект «Откровенно». Героем первого выпуска стал Геннадий Онищенко.

Откровенность — за просто так. Идеи — с высоты жизненного опыта. Устои — вопреки меняющимся тенденциям. Врач-эпидемиолог, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко — в новой передаче Федерального агентства новостей «Откровенно».

Сам же он называет себя пролетарием управленческого труда. Темы, которые будут в рамках обсуждений, границ не имеют: медицина, история, спорт, семья.

Смотрите первую часть выпуска уже сегодня в 22:00.