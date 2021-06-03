Вице-премьер РФ Белоусов не увидел в отказе ФНБ от доллара рисков для рубля

Санкт-Петербург, 3 июня. Полное исключение доллара из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) никак не отразится на курсе рубля, уверен первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Решение об исключении доллара из структуры ФНБ является осмысленным. В частности, оно связано с угрозой новых санкций со стороны США, заявил Белоусов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в кулуарах экономического форума сообщил, что в течение месяца структура ФНБ полностью откажется от доллара. Сейчас активы в нацвалюте США составляют 35%. После реструктуризации доля евро составит 40%, китайского юаня — 30%, золота — 20%, фунта стерлингов и японской йены — по 5%.