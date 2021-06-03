Владимир Путин заявил о выходе российской экономики из вызванного пандемией кризиса

Санкт-Петербург, 3 июня. Российская экономика постепенно выходит из кризиса, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции.

Президент РФ Владимир Путин заявил об этом в ходе Петербургского международного экономического форума. Мероприятие традиционно проходит в КВЦ «Экспофорум» со строгим соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

Глава государства уже присоединился к онлайн-трансляции ПМЭФ-2021. При этом очное участие в мероприятии Путин примет в пятницу, 4 июня. Отмечается, что выступление президента — ключевое событие форума.