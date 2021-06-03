Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 июня 16:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:33
Политика
Глава СВР охарактеризовал действия Запада как элементы гибридной войны
16:33
Общество
Попова назвала число выявленных в РФ случаев заражения новыми штаммами коронавируса
16:33
Происшествия
Следователи предъявили обвинение бывшему зампредседателя ОКР Алешину
16:32
Экономика
Аналитики рассказали, какое влияние на рубль оказывает ПМЭФ-2021
16:29
Шоу-бизнес
Падчерице Дмитрия Марьянова не удалось добиться наследства актера
16:29
Общество
Песков подтвердил участие Путина в открытии памятника Александру III в Гатчине
16:28
Общество
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии угрозы распространения «черной плесени» в РФ
16:28
Политика
Песков анонсировал прямую линию с Путиным в 2021 году
16:27
Общество
Названы способствующие развитию рака продукты
16:26
Происшествия
Предполагаемых убийц пропавшей туристки из Прикамья задержали
16:26
Спорт
Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт с футбольным клубом из Махачкалы
16:26
Политика
В Кремле заявили, что согласование беседы Путина и Байдена в Женеве продолжается
16:23
Происшествия
Адвокат Гудкова назвал фигурирующую в его деле сумму незначительной
16:23
Экономика
Глава СП Кудрин допустил, что выплата безусловного дохода станет реальностью
16:22
Общество
Жесткая измена разрушила жизнь женщины и лишила сразу двух любимых людей
16:22
Происшествия
Труп молодого петербуржца в камуфляжной толстовке нашли под окнами дома
16:20
Общество
Туристический кластер на западе Крыма создадут за 4,3 миллиарда рублей
16:19
Латинская Америка
Компания из США оказалась причастна к коррупционным схемам в бразильской Petrobras
16:15
Происшествия
Ущерб от аварии на трубопроводе «Сибуртюменьгаза» оценили в 300 млн рублей
16:14
ФАН-ТВ
Экипаж ледокола в ЯНАО спас собаку
Все новости
03 июня 16:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:33
Политика
Глава СВР охарактеризовал действия Запада как элементы гибридной войны
16:33
Общество
Попова назвала число выявленных в РФ случаев заражения новыми штаммами коронавируса
16:33
Происшествия
Следователи предъявили обвинение бывшему зампредседателя ОКР Алешину
16:32
Экономика
Аналитики рассказали, какое влияние на рубль оказывает ПМЭФ-2021
16:29
Шоу-бизнес
Падчерице Дмитрия Марьянова не удалось добиться наследства актера
16:29
Общество
Песков подтвердил участие Путина в открытии памятника Александру III в Гатчине
16:28
Общество
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии угрозы распространения «черной плесени» в РФ
16:28
Политика
Песков анонсировал прямую линию с Путиным в 2021 году
16:27
Общество
Названы способствующие развитию рака продукты
16:26
Происшествия
Предполагаемых убийц пропавшей туристки из Прикамья задержали
16:26
Спорт
Хабиб Нурмагомедов подпишет контракт с футбольным клубом из Махачкалы
16:26
Политика
В Кремле заявили, что согласование беседы Путина и Байдена в Женеве продолжается
16:23
Происшествия
Адвокат Гудкова назвал фигурирующую в его деле сумму незначительной
16:23
Экономика
Глава СП Кудрин допустил, что выплата безусловного дохода станет реальностью
16:22
Общество
Жесткая измена разрушила жизнь женщины и лишила сразу двух любимых людей
16:22
Происшествия
Труп молодого петербуржца в камуфляжной толстовке нашли под окнами дома
16:20
Общество
Туристический кластер на западе Крыма создадут за 4,3 миллиарда рублей
16:19
Латинская Америка
Компания из США оказалась причастна к коррупционным схемам в бразильской Petrobras
16:15
Происшествия
Ущерб от аварии на трубопроводе «Сибуртюменьгаза» оценили в 300 млн рублей
16:14
ФАН-ТВ
Экипаж ледокола в ЯНАО спас собаку
Все новости

Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США

Технологии
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
ПолитРоссия  / 

Российские ученые, занимающиеся разработкой гиперзвукового оружия, являются объектом пристального внимания со стороны американских разведок. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее ответственный за процесс разработки гиперзвукового оружия в Пентагоне Майкл Уайт заявил, что США намерены увеличить его финансирование. По его словам, «бюджет на 2022 финансовый год предусматривает приобретение» данных систем вооружения, которые крайне важны при ведении современных боевых действий.

«По мнению американских же аналитиков, имеющих отношение к «гиперзвуку», Соединенные Штаты уже отстают от России в вопросах разработки такого оружия на 10, а то и на 15 лет, — заявил Баранец. — На данный же момент почти все попытки США в экспериментальном виде испробовать свои гиперзвуковые ракеты закончились провалом. Американцы также признают, что смогут поставить их на вооружение не раньше, чем через два года».

Военный обозреватель «Комсомольской правды» назвал оптимистичную речь представителя Пентагона попыткой «выдать желаемое за действительное».

«Американцы сделали 18 пробных запусков своих гиперзвуковых ракет, — сказал эксперт. — Чтобы понять, что работа над ними ведется в правильном направлении, требовалось, чтобы хотя бы половина из них оказались успешными. Но провалом окончились аж 15 запусков! В этих условиях ни о каком приеме на вооружение этих недоделанных ракет не может идти и речи. Заявление же Уайта следует рассматривать как популистское — он сделал его, рассчитывая, что конгресс отвалит его проекту большое количество денег».

Вместе с тем собеседник ФАН признал, что в определенных аспектах разработки гиперзвукового оружия военно-промышленный комплекс США достиг определенных успехов — так, скорость полета некоторых американских ракет достигает порядка пяти чисел Маха (один Мах равняется 1224 км/ч).

Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведками США
Федеральное агентство новостей  / 

«Но это не идет ни в какое сравнение с российскими 27 Махами! — заявил Баранец. — Именно такую предельную скорость развивают наши самые быстрые гиперзвуковые ракеты. Американцам же при всех их деньгах явно недостает технической смекалки, чтобы сравняться с нашими учеными. Так что они сейчас сосредоточились на двух направлениях: на развитии того «медленного гипероружия», которое у них уже есть, и на шпионаже в российских конструкторских бюро».

По словам военного обозревателя «Комсомольской правды», на последнем направлении сосредоточена «критическая масса» заокеанских разведчиков.

«А всевозможных разведок у США — аж 15 штук! — заявил эксперт. — И ее сотрудники чуть ли не в мусорных контейнерах возле наших КБ возятся, пытаясь выведать хоть какие-то секреты. Ну и, конечно же, они пытаются подкупить наших ученых, которые занимаются этим направлением. Здесь надо их поздравить: троих таких предателей им соблазнить удалось. Двое из них теперь чалятся на нарах, а один полежал некоторое время, поболел и умер».

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
россия сша баранец гиперзвук гиперзвуковое оружие
Комментировать
Самое популярное
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 48121 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Политика 41387 31 мая 2021
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Экономика 32564 1 июня 2021
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Экономика 23888 1 июня 2021
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Иностранцы поделились, почему им стало стыдно за отношение Европы к Крыму
Общество 21807 1 июня 2021
Иностранцы поделились, почему им стало стыдно за отношение Европы к Крыму
Рейтинг@Mail.ru