Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США

Российские ученые, занимающиеся разработкой гиперзвукового оружия, являются объектом пристального внимания со стороны американских разведок. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее ответственный за процесс разработки гиперзвукового оружия в Пентагоне Майкл Уайт заявил, что США намерены увеличить его финансирование. По его словам, «бюджет на 2022 финансовый год предусматривает приобретение» данных систем вооружения, которые крайне важны при ведении современных боевых действий.

«По мнению американских же аналитиков, имеющих отношение к «гиперзвуку», Соединенные Штаты уже отстают от России в вопросах разработки такого оружия на 10, а то и на 15 лет, — заявил Баранец. — На данный же момент почти все попытки США в экспериментальном виде испробовать свои гиперзвуковые ракеты закончились провалом. Американцы также признают, что смогут поставить их на вооружение не раньше, чем через два года».

Военный обозреватель «Комсомольской правды» назвал оптимистичную речь представителя Пентагона попыткой «выдать желаемое за действительное».

«Американцы сделали 18 пробных запусков своих гиперзвуковых ракет, — сказал эксперт. — Чтобы понять, что работа над ними ведется в правильном направлении, требовалось, чтобы хотя бы половина из них оказались успешными. Но провалом окончились аж 15 запусков! В этих условиях ни о каком приеме на вооружение этих недоделанных ракет не может идти и речи. Заявление же Уайта следует рассматривать как популистское — он сделал его, рассчитывая, что конгресс отвалит его проекту большое количество денег».

Вместе с тем собеседник ФАН признал, что в определенных аспектах разработки гиперзвукового оружия военно-промышленный комплекс США достиг определенных успехов — так, скорость полета некоторых американских ракет достигает порядка пяти чисел Маха (один Мах равняется 1224 км/ч).

Федеральное агентство новостей /

«Но это не идет ни в какое сравнение с российскими 27 Махами! — заявил Баранец. — Именно такую предельную скорость развивают наши самые быстрые гиперзвуковые ракеты. Американцам же при всех их деньгах явно недостает технической смекалки, чтобы сравняться с нашими учеными. Так что они сейчас сосредоточились на двух направлениях: на развитии того «медленного гипероружия», которое у них уже есть, и на шпионаже в российских конструкторских бюро».

По словам военного обозревателя «Комсомольской правды», на последнем направлении сосредоточена «критическая масса» заокеанских разведчиков.