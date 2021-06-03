Лучшие расчеты парада Победы на Красной площади получили переходящие кубки

Москва, 3 июня. Переходящие кубки вручили лучшим участникам торжественного парада Победы на Красной площади. Церемония награждения состоялась в Москве, заявили в Минобороны России.

Вручение состоялось в торжественной обстановке в зале военного совета Главного командования Сухопутных войск России. При этом идея о награждении лучших расчетов парада Победы появилась уже давно, однако впервые состоялась лишь в 2021 году, отметил главком Сухопутных войск России генерал армии Олег Салюков.

Планируется, что теперь такие церемонии будут проводиться ежегодно. Лучшие участники парада будут вписаны в специальные формуляры к переходящим кубкам, которые будут храниться в военной комендатуре Москвы.

Ранее сообщалось, что аферисты выманили деньги у ветерана Василия Пронина, который сидел рядом с главой РФ Владимиром Путиным на параде Победы. Злоумышленники убедили пенсионера снять со счета 400 тысяч рублей.