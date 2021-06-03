Ольга Абрамова родила Сергею Шнурову ребенка

Москва, 3 июня. Российский шоумен и исполнитель Сергей Шнуров стал отцом в третий раз. Ребенка музыкальному деятелю родила его четвертая жена, поэтесса Ольга Абрамова.

Новость о скором пополнении в семье шоумена появилась в конце прошлого года. Однако пара предпочитала не разглашать никаких подробностей о будущем ребенке.

Официально Шнуров и его супруга пока не стали подтверждать информацию о пополнении в семье. Новорожденный стал первым совместным ребенком в паре и третьим для шоумена.

По информации Telegram-канала «Антиглянец», роды Абрамовой начались внезапно, ради этого артист срочно покинул вечеринку после первого дня Петербургского международного экономического форума.

Все участники мероприятия отдыхали в элитном ресторане Royal Beach на Крестовском острове, где шоумен представил свой новый музыкальный проект «Зоя» и ее новый альбом «Это жизнь». По предварительным данным, супруга шоумена рожает в московской клинике.