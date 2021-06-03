Оценка МТС Банка для IPO превысила миллиард долларов

Санкт-Петербург, 3 июня. МТС Банк может провести первое публичное размещение акций в 2022 году, рассказал совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.

Перед проведением IPO была проведена оценка, она превысила 1 миллиард долларов для МТС Банка. Об этом Евтушенков рассказал в интервью изданию РБК. Сообщается, что кредитная организация занимает 35-е место в России по объему активов.

Бизнесмен заявил, что МТС Банк достиг больших успехов в сфере финансовых технологий. Он уверен, что компания превосходит Тинькофф Банк по «целому ряду показателей». Евтушенков выразил уверенность в возможности организации развиваться дальше.

Предприниматель беседовал с журналистами в ходе сессии Петербургского экономического форума (ПМЭФ). На том же мероприятии ранее Евтушенков обращался к властям с предложением скорректировать «правила игры для бизнеса».