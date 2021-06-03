Ликвидатор Чернобыля «отправил на пожизненное» олигархов во главе с Зеленским

Киев, 3 июня. Президент Украины Владимир Зеленский не справится с олигархической коррумпированной системой, зародившейся еще при президенте Леониде Кучме, уверен ветеран и ликвидатор Василий.

Василий дозвонился в утренний эфир телеканала «НАШ» и поделился с ведущими своей историей: он житель Житомира, служил в Афганистане, а потом участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Василий верил, что «перестройка» и свобода предпринимательства в 90-е помогут Украине, но получилось намного хуже. И сейчас Зеленский тоже едва ли справится с проблемой. Василий высказал популярную среди многих телезрителей точку зрения: обещания украинского лидера бороться с олигархами пусты — за ними кроется или попытка поднять личный рейтинг, или передел сфер влияния в стране.

«Я не верю Зеленскому, но стараюсь надеяться. Понимаете, все это галиматья. Он ничего никогда не сделает по одной простой причине. Еще с прихода Кучмы, особенно в первые его два срока, начался грабеж, дележ... Так что разбираться с олигархами надо, но сначала надо разобраться с Кучмой, с Ющенко (экс-президент Виктор Ющенко. — Прим. ред.), с другими...», — признался Василий.

Телеведущие спросили у ветерана: а что же тогда делать со всеми украинскими магнатами и толстосумами? Ветеран в прямом эфире заявил, что следует всех отправить под суд — не только самих олигархов, но и тех, кто допустил их становление и неконтролируемый рост.

«Они, начиная с Кучмы, всех подкупали, всем прокурорам и судьям взятки давали. Я бы их всех, включая судей, прокуроров и премьеров собрал и спросил: «Как так вышло, вы ведь клали руки на Библию?» А если ответят: «Просто так вышло», — всех отправить на пожизненное!» — «огласил приговор» Кучме и остальным олигархам во главе с Зеленским Василий.

Телеведущий Александр Лирчук тогда решил уточнить: что же делал сам Василий, когда в СССР началась свобода кооперации, а на Украине после распаде Союза власть захватывали олигархи, почему он сам не стал в этом участвовать. Воин-интернационалист ответил по-житейски просто: дело было в обычной вере в лучшее.

«Я не вмешивался в эту борьбу, потому что верил, что на Украине будет лучшее будущее. Сейчас уже не верю», — пожаловался мужчина.

Простые украинцы в комментариях к утреннему эфиру телеканала «НАШ» поддержали Василия. Также многим не понравилась позиция телеведущего Александра Лирчука: в его полемике многие заметили попытку переложить вину за становление олигархов на Украине с плеч властей на простой народ.

«Браво! Правда от народа!» — пишет пользователь Житель Украины. «Это что, гражданин Украины должен был после работы бороться с системой, чтобы не допустить сформироваться олигархам?! Вы это серьёзно, ведущий? Для этого есть специальные службы, которые за это получают деньги от народа! А зачем тогда вообще государство, если оно не выполняет свою простую функцию: защитить этот народ от подобных аферистов, и прочих?!» — не сдержал эмоций некто Vladymir Smirnov.

Ранее об украинских олигархах в контексте борьбы за внутренний рынок и сферы влияния говорил обозревать RT Андрей Бабицкий. Бабицкий убежден, что запрет команды Зеленского на закупки электричества из России и Белоруссии выгоден олигарху Ринату Ахметову и его компании ДТЭК.