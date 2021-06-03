Ликвидатор Чернобыля «отправил на пожизненное» олигархов во главе с Зеленским

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03 июня 15:07
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новостей
15:04
Происшествия
ДТП с участием двух грузовиков частично парализовало движение на МКАД
15:02
Общество
Товары для сна и соглашение с Росстатом: ФАН узнал, что представляет Тульская область на ПМЭФ-2021
15:02
Экономика
Новак отреагировал на призывы немцев остановить «Северный поток — 2»
15:01
Армия
СБУ провела двухдневные антитеррористические учения у границ с Венгрией
15:00
Общество
Онищенко объяснил задержку решения ВОЗ по российской вакцине «Спутник V» от COVID-19
15:00
Общество
Ярило Мокрый и Троян: что за праздник, традиции и приметы, что нельзя делать 4 июня
14:59
Экономика
Путин на ПМЭФ заявил о готовности властей поддерживать проекты
14:59
Происшествия
Ущерб от разлива нефти в Коми оценили в 300 млн рублей
14:55
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала о ссоре с Сергеем Зверевым из-за критики ее внешности
14:53
Общество
Крым растет ввысь: 11 многоэтажек с видом на горы и море появится в Партените
14:52
Общество
Smartavia запустила первый в истории рейс из Волгограда в Анапу
14:51
Политика
В Минобороны РФ указали на начало новой холодной войны
14:50
Шоу-бизнес
Ольга Абрамова родила Сергею Шнурову ребенка
14:50
Экономика
Вице-премьер РФ Белоусов не увидел в отказе ФНБ от доллара рисков для рубля
14:50
Происшествия
Прокуратура потребовала осудить москвичку на 18 лет за выкинутого в окно малыша
14:49
Общество
Малькевич назвал ключевые преимущества проекта реновации промзоны «Горская»
14:49
Экономика
Владимир Путин заявил о выходе российской экономики из вызванного пандемией кризиса
14:47
Армия
Лучшие расчеты парада Победы на Красной площади получили переходящие кубки
14:46
Политика
Постпред России при ЕС предрек Чехии «плохой конец» из-за антироссийской риторики
14:46
Экономика
Песков отметил постоянный характер процесса дедолларизации в России
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Ликвидатор Чернобыля «отправил на пожизненное» олигархов во главе с Зеленским

Политика
Ликвидатор Чернобыля «отправил на пожизненное» олигархов во главе с Зеленским
Новостное агентство «Харьков»

Киев, 3 июня. Президент Украины Владимир Зеленский не справится с олигархической коррумпированной системой, зародившейся еще при президенте Леониде Кучме, уверен ветеран и ликвидатор Василий.

Василий дозвонился в утренний эфир телеканала «НАШ» и поделился с ведущими своей историей: он житель Житомира, служил в Афганистане, а потом участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Василий верил, что «перестройка» и свобода предпринимательства в 90-е помогут Украине, но получилось намного хуже. И сейчас Зеленский тоже едва ли справится с проблемой. Василий высказал популярную среди многих телезрителей точку зрения: обещания украинского лидера бороться с олигархами пусты — за ними кроется или попытка поднять личный рейтинг, или передел сфер влияния в стране.

«Я не верю Зеленскому, но стараюсь надеяться. Понимаете, все это галиматья. Он ничего никогда не сделает по одной простой причине. Еще с прихода Кучмы, особенно в первые его два срока, начался грабеж, дележ... Так что разбираться с олигархами надо, но сначала надо разобраться с Кучмой, с Ющенко (экс-президент Виктор Ющенко. — Прим. ред.), с другими...», — признался Василий.

Телеведущие спросили у ветерана: а что же тогда делать со всеми украинскими магнатами и толстосумами? Ветеран в прямом эфире заявил, что следует всех отправить под суд — не только самих олигархов, но и тех, кто допустил их становление и неконтролируемый рост.

«Они, начиная с Кучмы, всех подкупали, всем прокурорам и судьям взятки давали. Я бы их всех, включая судей, прокуроров и премьеров собрал и спросил: «Как так вышло, вы ведь клали руки на Библию?» А если ответят: «Просто так вышло», — всех отправить на пожизненное!» — «огласил приговор» Кучме и остальным олигархам во главе с Зеленским Василий.

Телеведущий Александр Лирчук тогда решил уточнить: что же делал сам Василий, когда в СССР началась свобода кооперации, а на Украине после распаде Союза власть захватывали олигархи, почему он сам не стал в этом участвовать. Воин-интернационалист ответил по-житейски просто: дело было в обычной вере в лучшее.

«Я не вмешивался в эту борьбу, потому что верил, что на Украине будет лучшее будущее. Сейчас уже не верю», — пожаловался мужчина.

Простые украинцы в комментариях к утреннему эфиру телеканала «НАШ» поддержали Василия. Также многим не понравилась позиция телеведущего Александра Лирчука: в его полемике многие заметили попытку переложить вину за становление олигархов на Украине с плеч властей на простой народ.

«Браво! Правда от народа!» — пишет пользователь Житель Украины.

«Это что, гражданин Украины должен был после работы бороться с системой, чтобы не допустить сформироваться олигархам?! Вы это серьёзно, ведущий? Для этого есть специальные службы, которые за это получают деньги от народа! А зачем тогда вообще государство, если оно не выполняет свою простую функцию: защитить этот народ от подобных аферистов, и прочих?!» — не сдержал эмоций некто Vladymir Smirnov.

Ранее об украинских олигархах в контексте борьбы за внутренний рынок и сферы влияния говорил обозревать RT Андрей Бабицкий. Бабицкий убежден, что запрет команды Зеленского на закупки электричества из России и Белоруссии выгоден олигарху Ринату Ахметову и его компании ДТЭК.

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Все новости / Политика / Ликвидатор Чернобыля «отправил на пожизненное» олигархов во главе с Зеленским
украина коррупция зеленский скандал кучма ющенко комментарии олигархи телезрители
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