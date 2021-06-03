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03 июня 15:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:04
Происшествия
ДТП с участием двух грузовиков частично парализовало движение на МКАД
15:02
Общество
Товары для сна и соглашение с Росстатом: ФАН узнал, что представляет Тульская область на ПМЭФ-2021
15:02
Экономика
Новак отреагировал на призывы немцев остановить «Северный поток — 2»
15:01
Армия
СБУ провела двухдневные антитеррористические учения у границ с Венгрией
15:00
Общество
Онищенко объяснил задержку решения ВОЗ по российской вакцине «Спутник V» от COVID-19
15:00
Общество
Ярило Мокрый и Троян: что за праздник, традиции и приметы, что нельзя делать 4 июня
14:59
Экономика
Путин на ПМЭФ заявил о готовности властей поддерживать проекты
14:59
Происшествия
Ущерб от разлива нефти в Коми оценили в 300 млн рублей
14:55
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала о ссоре с Сергеем Зверевым из-за критики ее внешности
14:53
Общество
Крым растет ввысь: 11 многоэтажек с видом на горы и море появится в Партените
14:52
Общество
Smartavia запустила первый в истории рейс из Волгограда в Анапу
14:51
Политика
В Минобороны РФ указали на начало новой холодной войны
14:50
Шоу-бизнес
Ольга Абрамова родила Сергею Шнурову ребенка
14:50
Экономика
Вице-премьер РФ Белоусов не увидел в отказе ФНБ от доллара рисков для рубля
14:50
Происшествия
Прокуратура потребовала осудить москвичку на 18 лет за выкинутого в окно малыша
14:49
Общество
Малькевич назвал ключевые преимущества проекта реновации промзоны «Горская»
14:49
Экономика
Владимир Путин заявил о выходе российской экономики из вызванного пандемией кризиса
14:47
Армия
Лучшие расчеты парада Победы на Красной площади получили переходящие кубки
14:46
Политика
Постпред России при ЕС предрек Чехии «плохой конец» из-за антироссийской риторики
14:46
Экономика
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Анфиса Чехова заявила о домогательствах со стороны продюсера «Муз-ТВ»

Шоу-бизнес
Анфиса Чехова заявила о домогательствах со стороны продюсера «Муз-ТВ»
instagram.com  /  @achekhova

Москва, 3 июня. Известная телеведущая Анфиса Чехова впервые решилась рассказать о пережитых домогательствах. Звезда вспомнила, как к ней приставал один из продюсеров «Муз-ТВ».

История с ведущей произошла в самом начале ее звездной карьеры. Чехова призналась, что первое время пыталась балансировать между назойливыми приставаниями и работой, которую она очень боялась потерять.

«Я сейчас не помню ни его имени, ни фамилии, но ему икается не первый день, не первый год, не первый век. Я не уверена, что он сейчас работает на телевидении. Это был женатый мужчина. Он был продюсером, не генеральным на «Муз-ТВ», которое потом стало «Ю». Это было прям давно, мне было 23 года», — заявила телеведущая в YouTube-шоу «Алена, блин!»

Мужчина приглашал юную Чехову присоединиться к нему в бане, чтобы обсудить ее идеи и сценарии. Однако артистка наотрез отказалась переходить черту. Она вспомнила, что историю с домогательством усугубила экономическая ситуация в 1998 году. Два года она была без работы. После огромного перерыва амбициозную девушку взяли на телевидение.

«Я сама себе писала все подводки, я тогда была закадровым работником. Проект назывался «На ночь глядя». Я сидела, читала письма с интересными историями. Это было предшествие «Секса с Анфисой Чеховой», а потом объявляла клипы», — рассказала о своей карьере звезда.

Недавно телезвезда призналась своим поклонникам, что очень хочет переехать в США. Спустя время она ответила поклонникам, что решение пришло в ее голову после счастливого отдыха в Майами, однако решение пока не окончательное.

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домогательства чехова телеведущая
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