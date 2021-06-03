Анфиса Чехова заявила о домогательствах со стороны продюсера «Муз-ТВ»

Москва, 3 июня. Известная телеведущая Анфиса Чехова впервые решилась рассказать о пережитых домогательствах. Звезда вспомнила, как к ней приставал один из продюсеров «Муз-ТВ».

История с ведущей произошла в самом начале ее звездной карьеры. Чехова призналась, что первое время пыталась балансировать между назойливыми приставаниями и работой, которую она очень боялась потерять.

«Я сейчас не помню ни его имени, ни фамилии, но ему икается не первый день, не первый год, не первый век. Я не уверена, что он сейчас работает на телевидении. Это был женатый мужчина. Он был продюсером, не генеральным на «Муз-ТВ», которое потом стало «Ю». Это было прям давно, мне было 23 года», — заявила телеведущая в YouTube-шоу «Алена, блин!»

Мужчина приглашал юную Чехову присоединиться к нему в бане, чтобы обсудить ее идеи и сценарии. Однако артистка наотрез отказалась переходить черту. Она вспомнила, что историю с домогательством усугубила экономическая ситуация в 1998 году. Два года она была без работы. После огромного перерыва амбициозную девушку взяли на телевидение.

«Я сама себе писала все подводки, я тогда была закадровым работником. Проект назывался «На ночь глядя». Я сидела, читала письма с интересными историями. Это было предшествие «Секса с Анфисой Чеховой», а потом объявляла клипы», — рассказала о своей карьере звезда.

Недавно телезвезда призналась своим поклонникам, что очень хочет переехать в США. Спустя время она ответила поклонникам, что решение пришло в ее голову после счастливого отдыха в Майами, однако решение пока не окончательное.