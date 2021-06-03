Под Смоленском пропали трупы 27 детей, найденные в огороде

Ярцево, 3 июня. По данным собеседников редакции ФАН, останки 27 тел предположительно несовершеннолетних были обнаружены около недели назад в дачном поселке Малинке города Ярцево Смоленской области.

По некоторым данным, в результате тела выкопали и увезли поисковики, но где сейчас человеческие останки, неизвестно.

Корреспондент ФАН попытался выяснить, где сейчас находятся и хранятся ли должным образом останки погибших в военные годы детей, будут ли проводиться соответствующие экспертизы костей и кто их собирается назначать. Интересно и то, был ли сразу после обнаружения костей в огороде проведен осмотр места происшествия сотрудниками правоохранительных органов.

В пресс-службе УМВД по Смоленской области оперативно ответить на вопросы корреспондента ФАН о местонахождении останков не смогли. В канцелярии губернатора региона Алексея Островского сообщили, что запрос редакции ФАН получили, но срочности ему не придали и пообещали ответить в течение 30 дней.

Представители Следственного комитета Смоленской области — единственные, кто отреагировал на сообщение ФАН о находке массового захоронения детей. В ведомстве сегодня инициировали доследственную проверку, но пока никаких результатов нет.