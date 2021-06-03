Песков отметил постоянный характер процесса дедолларизации в России

Санкт-Петербург, 3 июня. Процесс постепенного отказа от доллара носит в России постоянный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал заявление министра финансов Антона Силуанова о том, что структура ФНБ лишится доллара. При этом Песков посоветовал журналистам обратиться за пояснениями в кабмин.

Также он обратил внимание, что дедолларизация ведется в нескольких странах мира. Речь идет о государствах, которые испытывают обеспокоенность в связи с надежностью резервной валюты.

Об отказе РФ от доллара также сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В ходе выступления на ПМЭФ она напомнила, что Москва открыто проводит дедолларизацию в рамках политики по снижению валютных рисков.