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04 июня 10:50
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новостей
10:48
Происшествия
Потасовка между водителями в Петербурге закончилась стрельбой
10:48
Политика
В Кремле назвали обреченными на провал попытки диктата в диалоге России и США
10:47
Общество
Глава РАН предложил способ повышения темпов вакцинации от COVID-19 в РФ
10:46
Технологии
В России начнут разработку первой частной космической ракеты
10:42
Происшествия
Молодой петербуржец отравился антидепрессантами и попал в больницу
10:42
Технологии
Ростех назвал сроки завершения испытаний огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка»
10:41
Технологии
Ростех представил новый боеприпас для борьбы с высокоточным оружием
10:40
Происшествия
Душевнобольной петербуржец с топором повредил несколько авто на парковке ФСБ
10:36
Происшествия
Известная художница стала жертвой автоугонщиков в Петербурге
10:36
Происшествия
Школьница отравилась лекарствами и попала в больницу в Петербурге
10:34
Происшествия
Молодой дагестанец зарезал соседа, назвавшего его «закладчиком»
10:34
Экономика
Стоимость подержанных автомобилей выросла на российском рынке в мае
10:31
Экономика
Гендиректор РФПИ подтвердил намерения ivi провести IPO
10:31
Политика
Суд отклонил иск «Медузы» об исключении из списка СМИ-иноагентов
10:31
Происшествия
Мертвую женщину обнаружили на детской площадке в Ленобласти
10:29
Общество
С кострами и палатками: как будет проходить Грушинский фестиваль-2021
10:29
Общество
Задержанного за мошенничество депутата Новосибирской области отпустили из-под стражи
10:27
Экономика
Минфин РФ прорабатывает варианты изменения налогообложения бизнеса
10:26
Спорт
Определены шансы сборной России на победу на Евро-2020
10:23
Экономика
Глава OMV назвал сроки завершения строительства «Северного потока — 2»
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Тату и лишнему весу здесь — не место: Гармашова рассказала об отборе моделей на ПМЭФ

Общество
Тату и лишнему весу здесь — не место: Гармашова рассказала об отборе моделей на ПМЭФ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Петербургский международный форум — одно из главных событий года не только для бизнес-сообщества, но и для тех, кто обслуживает его: рестораторы, отельеры, переводчики и всегда улыбающиеся хостес. Сколько зарабатывают модели на ПМЭФ? Что скрывается за их легкими улыбками? Кому путь на форум в качестве хостес точно заказан? Что можно сказать о компании по ее хостес? На эти вопросы ответила директор школы и агентства ABC MODUS Вера Гармашова в рамках брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Попасть в водоворот событий форума мечтает каждая модель. Цели у девушек разные: кто-то присматривает будущее место работы или практики, кто-то ищет новых знакомств, а для кого-то важна сама статусность мероприятия, рассказывает Вера Гармашова.

«В первую очередь модели устраивают не личную жизнь, а идут за знакомствами для дальнейшей работы. У нас был реальный случай, когда девочка работала на стенде добывающей компании. Поскольку она заканчивала последний курс инженерного направления, не постеснялась познакомиться с руководством этой компании и предложить себя уже в качестве сотрудника. Спустя год она уже жила в другой области, уже три года как работает с ними, есть карьерный рост», — рассказала Гармашова.

История с поиском потенциальных работодателей для моделей в России весьма актуальна. По словам Гармашовой, в нашей стране как такового модельного бизнеса нет. Профессия модели или хостес в нашей стране не приносит стабильного высокооплачиваемого дохода, а расходы на красоту — весьма ощутимы. Поэтому чаще всего девушки имеют основную профессию, оставляя моделинг лишь в качестве подработки. В случае с ПМЭФ — это хороший шанс подзаработать, расценки на услуги хостес здесь — выше среднестатистических.

«На самом деле, я думаю, момент заработка есть. Не могу говорить за всех, но градация идет от 5 до 10–12 тысяч в день. Все зависит от стенда. По сравнению с теми деньгами, которые платят за другие модельные работы, — есть за что постараться», — прокомментировала директор агентства.

От компании, которая заказывает услугу хостинга, зависит не только зарплата модели, но и рабочие условия. Гармашова призналась, они могут отличаться кардинально. Некоторые компании обеспечивают девушкам все условия: специальная форма, которую шьют по индивидуальным меркам, трансфер и питание. А кто-то экономит на всем вплоть до того, что девушкам самим приходится подбирать одежду, соответствующую стенду. По наблюдениям директора модельного агентства, именно условия работы хостес могут многое сказать о порядочности и надежности фирмы.

Тату и лишнему весу — не место: Гармашова рассказала о строгом отборе моделей на ПМЭФ
Федеральное агентство новостей  / 

Никто не подозревает, что за очаровательными и беззаботными улыбками гостеприимных хостес скрывается колоссальный труд и стальная выдержка, подкрепленная угрозой штрафов.

«Надо понимать, я звоню им в пять утра проверить знание текста, готовность, уточнить некоторые моменты. Плюс, они обязаны ходить на каблуках, высокая шпилька по 12 часов — это ад. Но они не могут не улыбаться, потому что есть система штрафов: в телефоне сидит — штраф; улыбки нет — штраф; курение и употребление алкоголя — штраф; сутулость — штраф. Это — очень трудоемкая работа», — рассказала Гармашова.

К тому же требования, предъявляемые девушкам при отборе на работу в рамках форума, очень высоки. Стандартная презентабельная внешность, знание английского, возраст и отсутствие пирсинга, татуировок, бодипозитиву западного образца — здесь не место.

«Стандарт держится. Я лично слежу за ухоженностью: маникюр, педикюр, депиляция. Девочка должна быть ухоженной и должна быть похожа на девочку. Я как директор модельного агентства, наверное, умру, если к нам придут все эти западные истории с «натуральностью». У меня есть сейчас модель plus size, она очень крутая. Но мы с ней серьезно обсуждаем, что она не может быть победительницей конкурса красоты, не может быть first face показа и не может стоять на стенде на ПМЭФ. И она это понимает», — объяснила директор агентства.

Тату и лишнему весу — не место: Гармашова рассказала о строгом отборе моделей на ПМЭФ
Невские Новости  / Анна Карпова

Говоря о татуировках, Гармашова обратила особое внимание на то, что это может стать ограничением для работы моделью. По ее словам, одно из основных условий дизайнеров — это как раз отсутствие тату, и с этим надо считаться. Возрастная планка сдвинулась, сейчас девушка в России может работать моделью до 30–32 лет. Это не может не радовать, призналась Гармашова, поскольку сотрудничать со взрослым, ответственным человеком проще. Но в то же время эта планка ниже, чем за рубежом, там век модели заканчивается в среднем в 35 лет. После того как с модельным бизнесом покончено, девушки уходят в смежные профессии: косметологию, дизайн, преподавание, добавила она в заключение.

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Все новости / Общество / Тату и лишнему весу здесь — не место: Гармашова рассказала об отборе моделей на ПМЭФ
пмэф модели пмэф-2021 модельный бизнес вера гармашова
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