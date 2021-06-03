Королева Великобритании примет президента и первую леди США 13 июня

Лондон, 3 июня. Королева Великобритании Елизавета II примет президента США Джо Байдена с супругой Джилл 13 июня. Встреча состоится в преддверии саммита G7.

Елизавета II планировала принять мировых лидеров в июне. Журналисты Соединенного Королевства сообщали зимой, что встреча с Джо Байденом нацелена на укрепление «особых отношений» между Лондоном и Вашингтоном.

Швейцария ранее начала аккредитацию представителей СМИ к саммиту России и США в Женеве. Байден встретится с президентом РФ Владимиром Путиным 16 июня.