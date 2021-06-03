Глава Роспотребнадзора объяснила, как избежать заражения «черной плесенью»

Санкт-Петербург, 3 июня. «Черная плесень» очень опасна для человека с ослабленным на фоне пандемии коронавируса иммунитетом.

Чтобы избежать такой же ситуации, которая сложилась в Индии, нужно обязательно носить маски. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме.

Образование этой плесени может быть связано и с климатическими особенностями, ранее отметил заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ Алексей Яковлев. По его словам, появление «черной плесени» в России будет зависеть от ряда условий.