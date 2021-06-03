Песков рассказал, будет ли Путин следить за сборной РФ на Евро-2020

Москва, 3 июня. Президент России Владимир Путин обязательно будет следить за сборной нашей страны на Евро-2020.

Журналистам об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«За матчами нашей сборной будет следить вся страна. Конечно, и президент России, это совершенно обязательно», — сообщил Песков представителям СМИ.

Представитель Кремля пожелал российской сборной успехов. Он добавил, что сначала вся страна будет болеть за наших хоккеистов, а после этого — за футболистов. Песков выразил надежду, что предстоящие матчи будут такими же успешными, как и выступления российских фигуристов.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Турнир был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что защитник петербургского «Зенита» и сборной России Юрий Жирков вошел в топ-5 самых возрастных игроков предстоящего Евро-2020.