«Аэрофлот» возобновит полеты в Великобританию в ближайшее время

Москва, 3 июня. Российская авиакомпания «Аэрофлот» в ближайшее время планирует возобновить авиационное сообщение с Великобританией.

Об этом сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Аэрофлот» намерен возобновить регулярные рейсы в Лондон. Полеты были приостановлены в декабре прошлого года из-за распространения коронавирусной инфекции.

До этого сообщалось, что «Аэрофлот» увеличит число рейсов по маршруту Москва — Минск. Самолеты будут летать до десяти раз в неделю, рассказал Полубояринов.